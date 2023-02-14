美國防部：加拿大上空遭擊落物體似小型金屬氣球
2023/2/14 08:47（2/14 09:32 更新）
美國總統拜登政府4日下令擊落一顆飛越美國的中國偵察氣球後，又在3天內擊落3個不明物體。（中央社製圖）
（中央社華盛頓13日綜合外電報導）根據有線電視新聞網（CNN）取得美國國防部今天送交國會議員的備忘錄，本月11日在加拿大上空被擊落的不明飛行物體似乎是一個「小型的金屬製氣球，下面連著酬載裝備」。
美國近日在北美上空擊落3個物體，這份備忘錄提供了關於其中一個物體的第一份詳細官方資訊；這個物體先前被形容為一個「圓柱體」。備忘錄指出，這個物體被擊落前，飛越了「美國敏感場址」附近。
國防部官員也寫道，12日在密西根州休倫湖（Lake Huron）上空被擊落的物體，在撞擊後「緩緩沉入湖水中」。
這份備忘錄揭示的新細節曝光之際，美國國會議員正想進一步瞭解，為什麼總統拜登政府下令於本月4日擊落一顆飛越美國的中國偵察氣球後，又在3天內擊落3個不明物體。
一名美國官員告訴CNN，考量到這些物體被發現時的狀況，政府內部上週末對於飛行員就不明飛行物體的描述，態度謹慎。
美國國家安全會議（National Security Council）發言人表示：「這些物體並不十分相似，且較中華人民共和國的氣球小許多，在回收碎片之前，我們不會斬釘截鐵地描述它們的特徵，我們正在努力。」
備忘錄提到，10日在阿拉斯加上空被擊落的物體「體積如一輛小型車」，與在南卡羅來納州海岸上空被擊落的中國氣球並不相似。
備忘錄寫道：「目前我們沒有關於這個物體更進一步的詳細資料，包括功能、目的或來源等所有資訊。不應該假設過去數天的事件彼此相關。」（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1120214
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