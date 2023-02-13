氣球事件風波 日本政府：中國充分說明很重要

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（中央社記者楊明珠東京13日專電）美國與加拿大接連擊落中國偵察氣球及3個不明物體，中國也聲稱準備擊落不明飛行物。日本內閣官房長官松野博一表示，充分理解美國立場，中國負起充分的說明責任很重要。

一顆中國的氣球進入美國領空一週後，一架美國空軍戰鬥機4日在南卡羅來納州外海將它擊落。美國空軍10日在阿拉斯加州外海、11日在加拿大北部上空、12日在美國密西根州和加拿大邊界的休倫湖上空擊落不明飛行物體。中國媒體報導，中國準備擊落在山東半島外海的不明飛行物。

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天在例行記者會上回答媒體提問時表示，知道美國政府於日本時間2月5日擊落中國所施放的高空監視機器一事，不論是哪個國家都不得侵害他國主權。日本得知美國政府的說明是主權遭到中國侵害，為了守護主權、人民的安全，因此採取審慎且合法的應對作法。

松野說：「對於美國的這個立場，日本充分理解。有關這次的事，中國方面負起充分說明的責任是很重要的。」

他還說，知道美軍戰機相繼擊落高空不明飛行物體，那樣的飛行物體是民航機的威脅。此外，也知道今天有媒體報導中國準備擊落山東半島外海的不明飛行物一事。日本政府會持續關注相關局勢。

記者問：「美軍日前是出動性能強的F-22戰機擊落飛行物，如果有高空飛行物進入日本領土內須予以擊落，日本有可能請美國擊落嗎？」

松野答說，有關實際侵犯領空的因應措施，有時要根據個別的具體狀況研判，很難一概而論。一般而言，針對領空遭侵犯要採取的措施，日本本身藉由警察權的行使，基於國內法，由自衛隊因應實施擊落，不委請美軍擊落。為了守護人民性命與財產，以及守護國家主權，將參考國際法規及慣例，將更加嚴肅看待此事。

對於松野所言及的「警察權的行使」，媒體問：「據悉要擊落無人氣球的難度相當高，日本是否有可能根據自衛隊法第84條規定，採取必要的措施？屆時判斷標準為何？」

松野重申，外國氣球若未經日本許可入侵日本領空，就是侵犯領空。負責防止領空遭侵犯任務的自衛隊飛機將根據自衛隊法第84條規定，可以動用武器。有時會視個別具體情況而定，難以一概而論。無人的物體侵犯領空，一般來說，為了守護人民的性命及財產，若有必要，就會採取措施。（編輯：林憬屏）1120213