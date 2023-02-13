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中國偵察氣球入美領空6/97
中國間諜氣球侵美事件後 英國將評估領空安全狀況
2023/2/13 19:08（2/13 23:10 更新）
（中央社倫敦13日綜合外電報導）中國高空偵察氣球入侵美國領空並遭擊落後，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）宣布，將重新評估英國領空安全狀況。
路透社報導，華勒斯昨晚告訴「每日電訊報」（Daily Telegraph）：「英國及盟友將檢討這些入侵領空事件對我們的安全有何影響。相關發展堪稱全球威脅情勢逐漸惡化的又一個跡象。」
每日電訊報報導，當局將利用安全檢討結果，判定是否需要調整監視英國領空的方式。
英國交通部次長霍爾登（Richard Holden）今天被天空新聞（Sky News）問及，中國間諜氣球是否可能已在英國上空出現時，他回答：「有可能。」
霍爾登強調：「政府很關心發生中的事情。中國是有敵意的國家，我們需要意識到這一點，也要了解中國的行為方式。」
中國氣球入侵美國領空一事在華府引發憤怒，同時也導致中國對美國及其盟國構成的挑戰再度成為外界關注焦點。（譯者：施施/核稿：林治平）1120213
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