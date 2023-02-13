中：美國高空氣球2022年起10多次飛越中國領空

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（中央社台北13日電）中國間諜氣球飛入美國領空被擊落後，美國3度擊落不明飛行物。中國外交部今天則聲稱，去年以來美方高空氣球10多次非法飛越中國領空。雙方正保持著必要溝通，妥善處理此次事件。

綜合環球網及澎湃新聞報導，中國外交部發言人汪文斌今天主持例行記者會，有媒體就美國擊落中國間諜氣球相關議題提問。

汪文斌表示，中國已經多次表明，中國的「民用無人飛艇誤入美國領空」，完全是不可抗力導致的意外和偶發事件，美方擊落氣球的做法完全是濫用武力，過度反應，中方對此堅決反對。

汪文斌聲稱，2022年以來，美方高空氣球未經中國相關部門批准，10多次非法飛越中國領空。美國還頻繁派艦機對中國進行抵近偵察，2022年高達657架次，僅今年1月在南海就高達64架次，嚴重危害中國國家安全，破壞地區和平穩定。

對於有記者提問，外交部曾表示被擊落的「民用氣球」屬於中國哪個企業或單位，汪文斌沒有正面回應。

汪文斌僅表示，長期以來，美國對全世界進行大規模無差別的竊聽、竊密行動，侵犯他國主權和利益，美國是世界最大間諜慣犯和監控帝國。

對於有記者提問，間諜氣球事件似乎變得越來越嚴重。為避免潛在衝突升級，中美兩國有在進行談判。

汪文斌指出，中美雙方保持著必要溝通，關鍵是通過冷靜、專業、克制的方式，妥善處理這次情況。

有記者提問，美方稱迄今已在美國和加拿大上空擊落了4個「不明飛行物」，其中有一個被認為來自中國，其他3個飛行物是否來自中國。

汪文斌表示，對其他的幾個所謂不明飛行物的情況並不了解。但是美方頻頻發射先進飛彈擊落不明飛行物，是「用力過猛的過度反應」。

對於美國商務部為此將6家中國企業列入了黑名單，汪文斌指出，中方一向堅決反對美國對中國機構企業和個人實施非法單邊制裁及長臂管轄，現在又炒作渲染，以此為藉口「非法」制裁中方企業和機構。

他表示，中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取必要措施，堅決維護中國企業和機構的合法權益。（編輯：陳沛冰/邱國強）1120213