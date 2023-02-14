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美加擊落不明飛行物
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美加擊落不明飛行物4/19
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日韓挺美擊落入侵領空物體 不容侵犯他國主權行徑[影]

2023/2/14 05:50（2/14 07:31 更新）
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美國副國務卿雪蔓（中）13日在華府與日本外務省事務次官森健良（左）、韓國外交部副部長趙賢東召開3邊會議，3人會後在國務院召開聯合記者會。（圖取自U.S. Department of State YouTube頻道網頁youtube.com）
美國副國務卿雪蔓（中）13日在華府與日本外務省事務次官森健良（左）、韓國外交部副部長趙賢東召開3邊會議，3人會後在國務院召開聯合記者會。（圖取自U.S. Department of State YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社記者徐薇婷華盛頓13日專電）美日韓外交高層今天在華府舉行3邊會議，日本、韓國副外長會後談到美國近日接連擊落飛行物體，皆表達支持美方行動，強調不允許任何國家侵犯他國主權。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）今天在華府與日本外務省事務次官森健良、韓國外交部副部長趙賢東召開3邊會議，談論台海、北韓、俄烏戰爭等區域議題，3人會後在國務院召開聯合記者會。

美軍2月以來4次擊落入侵領空飛行物體，包括一顆中國偵察氣球。面對記者關切日韓立場，森健良表示，華府說明中國對美國主權犯下令人無法接受的侵犯，因此做出審慎合法回應，他今天在會中表達支持美方立場，「不允許任何國家侵犯他國主權」。

趙賢東呼應說，韓國已清楚表達，任何侵犯他國領土主權的行徑都不可容忍，應依據國際法採取必要措施。他預期，中韓之後將有機會舉行高階對話，會針對氣球議題坐下來談。

面對中國聲稱美方偵察氣球從去年以來10多次非法飛越中國領空，雪蔓予以駁斥，強調美國政府沒有氣球飛越中國，「一個都沒有，零個，句號」。

影片來源：U.S. Department of State

北美航太防衛司令部（NORAD）司令范赫克（Glen VanHerck）昨天受訪談論美軍近日接連擊落的3個不明物體來源，表示不排除任何可能，包括來自外星，引發不少議論。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在例行媒體簡報會上強調，沒有跡象顯示近期遭擊落物體與外星人或來自外星的行動有關。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，目前還不清楚3個物體所有人為何，美方不會聽信任何人的片面之詞，會自行檢視殘骸。

面對記者質疑美方為何決定擊落這3個物體，柯比指出，這些物體飛行高度介於2萬至4萬英尺，恐危及民航安全，再來是雖無跡象顯示這些物體從事偵察行動，但美方未排除可能性，因此決定保險起見，基於保護國安利益擊落物體。（編輯：陳彥鈞）1120214

#偵察氣球
#雪蔓
#趙賢東
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