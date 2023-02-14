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美日韓高層會議重申台海和平 反對武力改變現狀

2023/2/14 07:25（2/14 09:10 更新）
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美日韓外交高層13日在華府舉行3邊會議，會後發布聯合聲明，重申強烈反對以武力或脅迫試圖改變現狀。圖為美軍提康德羅加級導向飛彈巡洋艦去年8月通過台灣海峽。（圖取自twitter.com/US7thFleet）
美日韓外交高層13日在華府舉行3邊會議，會後發布聯合聲明，重申強烈反對以武力或脅迫試圖改變現狀。圖為美軍提康德羅加級導向飛彈巡洋艦去年8月通過台灣海峽。（圖取自twitter.com/US7thFleet）
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（中央社記者徐薇婷華盛頓13日專電）美日韓外交高層今天在華府舉行3邊會議，會後發布聯合聲明，重申強烈反對以武力或脅迫試圖改變現狀，強調維持台海和平與穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的一環。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）今天在華府與日本外務省事務次官森健良、韓國外交部副部長趙賢東召開3邊會議，談論台海、北韓、俄烏戰爭等區域議題。3人會後在國務院召開聯合記者會，並發布逾1200字聯合聲明。

聯合聲明指出，美日韓重申強烈反對任何一方透過武力或脅迫試圖改變現狀，包括在印太區域，並重申他們對法治的支持，包括航行與飛行自由。

聲明表示，美日韓在台灣議題上基本立場不變，重申維持台海和平與穩定的重要性，是國際社會安全與繁榮不可或缺的元素。

面對北韓頻頻試射飛彈，聲明譴責平壤去年非法試射飛彈數量前所未有的多，要求北韓立即停止不負責任作為，遵守聯合國安全理事會所有相關決議案，並回到談判桌，「持續性的對話是通往和平與穩定唯一道路」。

聲明也承諾，將進一步強化並多元化發展美日韓安全合作，以對抗北韓對區域及全球安全造成的威脅。

今天聲明未提到中國，但雪蔓在會後記者會上表示，今天3邊對話重申一項核心訊息，亦即美國會持續與日韓及其他世界夥伴步伐一致，對抗中國對以規則為基礎國際秩序的挑戰，以及其在南海、東海破壞穩定行徑，並努力維繫台海和平穩定。（編輯：周永捷）1120214

#台海
#中國
#雪蔓
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