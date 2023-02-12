美軍擊落加拿大上空不明物體 拜登杜魯道共同授權

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（中央社記者江今葉華盛頓11日專電）北美航太防衛司令部在加拿大上空發現不明物體後，美國總統拜登與加拿大總理杜魯道共同授權擊落，並由美軍F-22戰機執行這項行動。拜登與杜魯道談到回收物體的重要性，以便了解它的用途與來源。

杜魯道（Justin Trudeau）今天下午透過推特表示，「加拿大和美國飛機緊急升空，一架美國F-22戰機成功向這個物體開火」，加拿大西部育空（Yukon）的加國軍隊「正在回收並分析這個物體的殘骸」。

根據白宮釋出的對話紀要，北美航太防衛司令部（NORAD）在過去24小時內，密切跟蹤與監控在加拿大上空發現的物體，拜登（Joe Biden）也一直在聽取國安團隊簡報。出於謹慎考量與國防部的建議，拜登與杜魯道授權將它擊落，並由美軍F-22戰機執行這項任務。

拜登與杜魯道在通話中討論回收此物體的重要性，以確定它的用途與來源等更多細節。兩人也同意繼續密切協商以探測、跟蹤和捍衛兩國領空。

美國國防部也透過發言人賴德（Pat Ryder）發出聲明表示，美軍昨天晚間在阿拉斯加上空探測到此物體，阿拉斯加美軍基地的2架F-22戰機密切跟蹤，在此物體進入加拿大領空後也持續監測，加拿大CF-18與CP-140戰機也加入編隊共同評估此物體。

在拜登與杜魯道通話後，拜登授權美軍戰機與加拿大合作，由美軍F-22戰機擊落這個物體。加拿大當局將展開回收行動，並分析與了解這個物體。

今天的行動是美軍近期第3度擊落在北美上空的物體。1月28日，中國偵察氣球首次在阿拉斯加州的阿留申群島（Aleutian Islands）北方侵入美國領空，美軍2月4日派出軍機，在大西洋上空將它擊落；美軍昨天下午也在阿拉斯加上空擊落另一不明物體，但目前尚不清楚這一物體的來源。（編輯：韋樞）1120212

加拿大領空也有不明物體 杜魯道下令開火擊落

（中央社渥太華11日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天在推特表示，他已下令將一個「不明物體」自加國西北部領空擊落。前一天，美國官員剛在阿拉斯加州上空擊落一個物體。

一星期前，美軍擊落一枚闖入美國領空的中國間諜氣球。這起間諜氣球事件已掀起美中最新外交嫌隙。

杜魯道表示，已與美國總統拜登討論這起最新入侵事件。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120212