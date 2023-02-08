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美國打撈偵察氣球 專家：有助揭開中國蒐密技術

2023/2/8 12:10（2/8 12:22 更新）
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美國海軍7日公布首批中國偵察氣球近距離打撈照片。（圖取自twitter.com/USFleetForces）
美國海軍7日公布首批中國偵察氣球近距離打撈照片。（圖取自twitter.com/USFleetForces）
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（中央社台北8日電）美國擊落中國偵察氣球後正從海面打撈殘骸碎片，專家分析其中傳感器是重點，如果能找到，將能揭開氣球的用途；並得知中方蒐集了多少資訊，以及如何傳送這些資訊回中國。

英國廣播公司（BBC）中文網7日報導，氣球遭擊落後碎片散布在南卡羅來納州海岸附近的大面積區域內，美國海軍和海岸警衛隊的船隻和潛水員正努力盡可能回收氣球殘骸，包括氣球裝載的任何設備。

美國國防部一位高級官員曾向記者表示：「我們不知道打撈究竟能衍生出什麼收獲。但是我們已經從技術層面了解這個氣球和它的監測能力。而且我想如果我們能成功回收碎片，我們將掌握更多情況」。

約翰霍普金斯大學土木與系統工程系助理教授法柯（Gregory Falco）說，美國將致力於在氣球殘骸中盡可能找到傳感器，以揭示氣球的用途。

法柯說，但這並不容易做到，因傳感器通常很小，在美國軍機發射飛彈摧毀氣球後，傳感器可能已經被損壞，而且中國和美國一樣，是個「相當聰明的對手」，如果氣球是用來執行間諜任務的，早就應該有計劃自毀或修改數據。

他說，從被擊落的氣球上獲得的訊息可以幫助美國官員「更好地了解他們的對手」。

另外，科羅拉多大學博爾德分校航空航天工程科學教授包伊德（Iain Boyd）受訪則說，如果搜索隊找到足夠多的儀器，他們將有可能知道它其中收集了多少訊息，正在處理什麼樣的訊息，以及是否有任何處理過的數據已經或正送回中國。

他說，近距離觀察氣球並找出它是否有螺旋槳或通訊設備等特徵，也將有助於確定氣球是否被遠程控制。

包伊德認為，即使軟件被損壞或以某種方式被抹去，調查人員也能評估它可能拍攝監控圖像的分辨率和畫質等。

他說：「如果氣球上有任何技術是美國沒有的，那將非常令人驚訝，但它確實有可能讓美國的情報部門了解到，中國這些類型技術在應用層面的成熟度。」（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120208

中國偵察氣球4日遭美軍擊落。（路透社）
中國偵察氣球4日遭美軍擊落。（路透社）
#偵察氣球
#美國
#中國
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