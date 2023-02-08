美軍擊落中國偵察氣球 公布首批打撈近距離照片

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國海軍今天公布首批近距離照片，讓外界一窺美軍4日擊落中國偵察氣球後，隔天在南卡羅來納州月桂堤（Myrtle Beach）外海，也就是殘骸散落水面進行打撈作業的情況。

美國國防部先前說，這顆氣球約有200英尺（約61公尺）高。美國廣播公司新聞網（ABC News）報導指出，從照片中可見到，殘骸打撈作業顯然是在傍晚以及夜間執行。

這顆氣球的有效負載重量和3輛公車差不多，海軍認為這部分可能已經沉入打撈區約45英尺（約13.7公尺）深的水底之中。

多位官員先前已經表示，氣球殘骸散落範圍大約是15個足球場乘15個足球場大小。這些官員同時表示，這顆中國偵察氣球有螺旋槳和一個舵。

鑒於高階官員先前已說打撈到的氣球殘骸會送到聯邦調查局（FBI）維吉尼亞州匡提科（Quantico）的實驗室進行分析，美國防部表示， FBI專家團人員這次有登上打撈作業的船隻。

中國偵察氣球遭擊落落海後，兩位官員證實，漂浮於水面的白色球皮部分就算不是全部也已大多自搜索區域取回，其它部分可能最後會被沖上岸，但目前人員已把肉眼找得到的都撈起。

美軍人員已把肉眼找得到的白色球皮部分都撈起。（圖取自美國海軍網頁navy.mil）

北美航太防衛司令部（NORAD）司令范赫克（Glen VanHerck）昨天告訴媒體，美國海軍海洋學調查船探路者號（Pathfinder）配備了側掃雷達可以檢視海底情況。

一位官員表示，這顆中國偵察氣球搭載了感應器/照相設備的有效負載部分，狀態已非完好無缺，且海床上只找到其中一部分。這位官員表示，氣球有效負載這個部分，水面找得到的很少，而且不包括太陽能板。

這位官員表示，有效負載剩餘部分的打撈工作仍在繼續進行當中。

人員已自充氣挺放出小型水下無人機來協助打撈作業。

另一位官員證實，這顆氣球配有自毀爆炸裝置，但目前為止還未找到爆裂物。

上述中國偵察氣球於1月28日首次在阿拉斯加州的阿留申群島（Aleutian Islands）北方侵入美國領空，飄流一週後，美國2月4日派出軍機，在大西洋海岸上空予以擊落。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120208