中國氣球多次入侵他國空域 「誤入」說法不攻自破

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（中央社台北7日電）中國偵察氣球入侵美加及拉丁美洲國家領空後，中方反覆表示是「民用科研飛艇誤入」他國領空。但綜合以往公開資訊顯示，過去幾年中國偵察氣球已多次進入他國空域，使「誤入」說不攻自破。

綜合美國之音（VOA）中文網等媒體及網路資訊，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）6日表示，前總統川普（Donald Trump）時期，中國偵察氣球曾多次進入美國領空。

蘇利文指出，現任總統拜登（Joe Biden）2021年1月上任以來，美國加強了對領空的偵測能力，得以偵測出川普政府時期「無法偵測出的物體」。

在蘇利文上述表態前，美國官員曾表示，川普政府時期，中國氣球至少有3次飛越美國領空。而自拜登上任到這次事件之前，至少還有1次相同事件。但在過去這些事件中，中國氣球在美國領空飛行的時間沒有這次這麼長。

而幾名川普政府時期的官員表示，他們在任期間沒有被告知有中國偵察氣球飛越美國領空。但他們都沒有否認發生過這些事件的可能性。

除了入侵美國領空，美方也指出，中國偵察氣球在拉丁美洲上空被發現。隨後，哥倫比亞、哥斯大黎加監測到一個類似的氣球飛越領空，只是沒有像美國般採取擊落措施。

數天後，中方6日對此承認「無人飛艇」來自中國，因「嚴重偏離了預定路線誤入」拉丁美洲上空。這與中方日前對偵察氣球入侵美國領空的說法，幾乎如出一轍。

在中國偵察氣球接連侵入加拿大、美國及拉丁美洲國家領空後，日本政府最近找出以往資料發現，2020年6月及2021年9月在日本東北地區都曾發現非常類似的氣球，並宣布展開追溯調查。

日本內閣官房高級官員今天對此表示，將與美國分享日本當時記錄的資料及分析報告。

日媒報導，如果外來氣球侵犯領空，自衛隊將派遣飛機升空因應。只是在使用武器將氣球擊落前，需獲得政府高層的批准。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120207