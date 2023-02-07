氣球碎片未計劃歸還 中國外交部：它不是美國的

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（中央社台北7日電）對於美國沒有計畫將氣球碎片、設備歸還中國一事，中國外交部發言人毛寧今天回應，「這個飛艇不是美國的」，中國政府將繼續堅決維護自身的正當合法權益。

毛寧今天下午在外交部例行記者會上作出上述表示。

環球網7日報導，媒體提問，美國沒有計畫將氣球碎片、設備歸還中國，中方是否對美國提出過或者打算提出相關要求。

毛寧表示，「這個飛艇不是美國的，是中國的」，中國政府將繼續堅決維護自身的正當合法權益。

毛寧強調，這架中國無人飛艇是民用性質，完全是因為不可抗力誤入美國領空，這是個意外事件，沒有對美方人員和國家安全構成威脅。

她說，對於這一類的事件，美方本來應當以冷靜、專業、非武力方式妥善處理，但是美方執意動用武力，明顯是反應過度。

美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）當地時間6日指出，美方人員「已從海面上回收一些殘骸」，不過天候狀況不佳，無法在殘骸區進行更多的水下偵測。

柯比說，「接下來幾天將能下到水底，進一步觀察海底的情況，但一切才剛開始」；美方不打算把殘骸歸還中方，「我知道沒有這樣的打算或計畫」。

美國國防部2日晚間公布，發現中國高空氣球進入美國領空疑似蒐集敏感情資，當地時間4日下午在總統拜登（Joe Biden）命令下，出動戰機於南卡羅來納州海域上方擊落氣球。

中國說明氣球是偏離預定航線的氣象觀測民用飛艇，不具軍事目的；美國認為這是精密的高空間諜飛行器。 （編輯：李雅雯/邱國強）1120207