紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

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（中央社台北7日電）美國紐約時報報導，近日飄過美國上空的中國氣球引發北京真實意圖的問題。此事讓世界注意到一個可能性，也就是中國政府內部並不如領導人展現的那樣有條理，也不如外界想像的那樣起作用。

紐時中文網7日的報導作上述表示，並指無論這個氣球進入美國領空是誤入或肆無忌憚的軍事冒險行動，它的出現已引發有關中國如何正確處理自身全球大國地位的疑問。

報導引述曾在柯林頓政府擔任副助理國務卿的中國問題專家謝淑麗（Susan Shirk）分析，「對中國來說，這件事在國際上和國內尤具破壞性的，是引發了有關中國政府能力的疑問，以及這些問題會如何加深人們對（國家主席）習近平領導力的懷疑」。

目前還不清楚氣球事件在多大程度上可以避免，但此事卻發生在外界認為習近平正處於權力頂峰之際。

謝淑麗說，「仔細想想，事情真的相當令人不可思議，因為它發生在習近平第三個任期開始之際」，習近平應該處於最好的狀態，但外界看到的卻都是這種負面反饋。

氣球事件發生前，中國官方還出現其他明顯的誤判，包括「清零」政策去年底在全國各地引發抗議後，政府無章法地加以取消，以及俄羅斯去年2月底入侵烏克蘭的數週前，習近平同意與俄羅斯建立「無止境」的夥伴關係。

謝淑麗說，中國政府已往「能靈活應對問題，把經濟發展放在首位」，但「在習近平領導下，過去幾年的情況已不再是這樣。因此這意味著無法預測未來。這就是為什麼我們都認為情況更加危險的原因」。

這種不可預測性似乎已延伸到中國最近對氣球事件的反應，美國戰鬥機上週六（4日）將氣球從空中擊落前，北京最初曾對氣球出現在美國領空表示遺憾，但隨後採取了強硬立場，中國外交部副部長謝鋒向美國駐北京大使館提出嚴正交涉，譴責美國擊落氣球，並指責華府逆轉了習近平與美國總統拜登去年11月在印尼峇里島會晤後中美關係出現的改善。

另有專家表示，中國的飛行器在不恰當的時候飛入美國領空以及在美國大陸上空被發現的重大錯誤顯示，中國軍方與政府其他部門之間缺乏協調。

曾任美國國防部官員的新加坡國立大學李光耀公共政策學院高級客座研究員唐安竹（Drew Thompson）說，「這表明防止此類事件發生的國家安全協調機制尚未起到應有的作用」。

另有分析說，中國龐大的官僚機構也許根本無法跟蹤其所有的高空氣球在全球的蹤跡，也無法預料氣球的位置何時可能會引發警報。例如北京昨天承認，另一個氣球正在拉丁美洲附近飄浮，而且也偏離了航線。

美國麻省理工學院安全研究項目主任、中國軍事問題專家傅泰林（M. Taylor Fravel）認為，考慮到美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原本將於5日訪中，中國領導人若知道氣球航線，不會批准放飛這個飛往美國的氣球。

傅泰林指出，「我只能猜測執行這項任務的單位的意圖：他們可能沒有意識到或不關心氣球一旦被發現會帶來什麼樣的政治後果，或者他們可能是在執行一個計劃已久的項目，沒有注意外交日程表上的事情」。（編輯：周慧盈/邱國強）1120207