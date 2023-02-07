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中國偵察氣球被擊落 專家籲當心共軍以牙還牙

2023/2/7 10:57（2/7 11:33 更新）
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中國偵察氣球4日遭美軍擊落。（路透社）
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（中央社台北7日電）美軍戰機在南卡羅來納州沿岸外海擊落中國的偵察氣球，香港媒體報導，涉外與軍事專家分析，北京不至於因氣球被擊落而升高緊張情勢，但得留意解放軍恐鎖定美軍無人機的報復手段。

香港「南華早報」（SCMP）6日報導，中國當局堅稱，這枚被美軍擊落的氣球偏離預定航向，用途是氣象科研，但美方斷言這是偵察用。氣球爭議並導致美國國務卿布林肯（Antony Blinken）暫緩訪中。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）海軍事務專家許瑞麟說，美國總統拜登（Joe Biden）因擱置氣球爭議數日，下令擊落前的確遭受批評，尤其是共和黨陣營的抨擊。

他說，所以擊落氣球可視為拜登政府基於政治和安全所需，不過許瑞麟另提醒，共軍可能專門針對美國的「抵近偵察」（close-in reconnaissance）與無人機施以報復，並說不能輕忽解放軍的積極反制。

他說，對付有人操控的載具預料中國應當還算克制，但是針對像是無人機等那可就不一定了，尤其若北京認為，因無人載具無涉機組人員，後果不見得難收拾。

此外，回應氣球被擊落，中國國防部於事發後表示，中方「保留採取必要措施以因應類似情況的權利」。

中國官媒則報導，往昔解放軍的飛彈部隊和戰機也曾擊落美國氣球，像是在1974年5月間前蘇聯沒擊落，之後闖入中國領域的疑似間諜氣球。

不過中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，美軍擊落氣球這是華府鑑於升高的民意和不讓政敵借題發揮，因此相信中國政府的回應將是口頭上的，而非針鋒相對的報復。

時殷弘另分析，因對手陣營共和黨大肆炒作，美國總統拜登（Joe Biden）被迫鄭重其事處理氣球爭議。

他說，拜登政府意圖藉由擊落達成兩個政治目的，分別是警告中國別再闖入美國領土，同時向共和黨與美國民眾凸顯，他秉持強硬的中國政策，捍衛美國國安與領土主權的能力及決心。

時殷弘指出，美國聯邦眾議院軍事委員會訂於7日舉行聽證會，在此之前爆發氣球爭議，美國國會的中國鷹派可說是「撿到槍」了。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1120207

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