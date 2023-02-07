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中國偵察氣球入美領空
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中國偵察氣球入美領空2/57
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美國打撈偵察氣球殘骸 不歸還中方將送情報專家分析

2023/2/7 10:47（2/7 11:13 更新）
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美國一名官員向美國廣播公司新聞網證實，美方已尋獲中國偵察氣球殘骸。圖為美國4日在南卡附近海域上空擊落中國偵察氣球（下）。（路透社）
美國一名官員向美國廣播公司新聞網證實，美方已尋獲中國偵察氣球殘骸。圖為美國4日在南卡附近海域上空擊落中國偵察氣球（下）。（路透社）
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（中央社南卡州霍里郡6日綜合外電報導）美國一名官員向美國廣播公司新聞網（ABC News）證實，美方已尋獲中國偵察氣球殘骸，在南卡羅來納州外海的清理工作今天仍持續中。美方表示不會把殘骸歸還中方。

南卡州電視台WPDE-TV網站報導，一名高階國防和高階軍事官員說，這個氣球於4日下午在南卡州月桂堤（Myrtle Beach）附近的海面上空被擊落後，船隻都已出動。

高階軍事官員當天在鏡頭外提供最新消息時說：「我們現在此區有多艘美國海軍船艦和海岸防衛隊船隻，建立安全邊界，搜尋任何可能在水面上的碎片，以確保所有進行海上活動的美國民眾安全。」

這名官員表示，海軍一艘打撈船將在幾天內到達現場，抵達後如有必要，海軍潛水人員將下水。

高階國防官員說，中國偵察氣球所有碎片都散落在計畫好的清理行動範圍。

這名官員被問到為何不在陸地而在水域上空擊落氣球時說，殘骸區至少綿延11公里，因此碎片不是只是掉下來，而是會落在至少方圓11公里範圍內，「必須清除確保美國公民和基礎設施安全」。

打撈工作仍在進行，官員說他們希望從尋獲的碎片中得知更多訊息。

法新社報導，美方今天表示仍在繼續打撈碎片供情報專家分析，而且不打算把殘骸歸還中方。

中方稱這個氣球是偏離預定航線的氣象觀測民用飛艇，不具軍事目的，但美方認為這是精密的高空間諜飛行器。

美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）今天說，美方人員「已從海面上回收一些殘骸」，不過天候狀況不佳，無法在殘骸區進行更多的水下偵測。

柯比表示，他們「接下來幾天將能下到水底，進一步觀察海底的情況，但一切才剛開始」。

柯比表示，美方不打算把殘骸歸還中方，「我知道沒有這樣的打算或計畫」。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1120207

#偵察氣球
#柯比
#美國
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