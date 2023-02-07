哥斯大黎加：中國為氣球侵領空致歉 堅稱氣象研究用

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美國國防部2日晚間發現一顆中國偵察氣球（圖）侵入美國領空。3日哥斯大黎加也發現類似特徵的物體。（Chase Doak/via 路透社）

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（中央社聖約瑟6日綜合外電報導）哥斯大黎加政府今天表示，中國證實有一個氣球飛越哥國領空並致歉，但堅稱這個氣球主要用於科學研究。

另一個中國氣球侵犯美國領空後遭到擊落，此事引發重大政治齟齬，更令美中外交關係蒙上陰影。

路透社報導，哥斯大黎加民航局局長艾里松多（Fernando Naranjo Elizondo）昨天表示，地方官員2日獲報有一個氣球飛越首都聖約瑟上空。哥倫比亞軍方4日也曾發布聲明，表示3日在領空發現了一個「具有類似氣球特徵」的物體。

哥斯大黎加外交部今天發布簡短聲明指出，中國政府承認他們有一個氣球飛越哥斯大黎加上空，中國駐哥國大使館「已為此事致歉」，同時堅稱這個氣球專注於科學研究，主要用於氣象研究。

根據聲明，中國官員向哥國官員表示，這個氣球飛行路線偏離預定航線，且自身控制除錯能力有限，才會誤入哥國領空。

中國外交部發言人6日在北京的記者會上告訴媒體，在拉丁美洲發現的氣球屬民用性質。

美國五角大廈2日宣布在美國內陸發現一個中國高空偵察氣球，疑似蒐集情資，隨後美國國務卿布林肯（Antony Blinken）延後訪中行程。美軍4日出動戰機在南卡羅來納州外海擊落這個氣球，美國總統拜登今天表示，此事不會削弱美中關係。（譯者：張茗喧/核稿：盧映孜）1120207