不知川普時期3顆氣球過境 北美司令坦承認知落差

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）根據美國有線電視新聞網（CNN）看到的報告摘錄，美軍去年提交一份以中國使用高空氣球為主題的情資報告，提到曾在美國前總統川普執政時於夏威夷和佛羅里達州發現氣球。

這份日期標註為2022年4月的美國空軍報告標題是「中華人民共和國高空氣球」，內容提到於2019年發現一顆中國偵察氣球在6萬5000英尺（約2萬公尺）左右的高度「環繞地球」，還「飄過夏威夷，越過佛州，然後繼續飛」；當時美國由川普執政。

這份空軍情資報告首度顯示，美軍早在近日發生的氣球事件之前，就知道中國偵察氣球的存在。

然而，目前從報告中看不出來美國官員何時第一次知道有中國氣球飛越美國，也不清楚他們如何評估這些氣球施放的用意。

美國空軍的評估提到，中國於2019年「施放並控制」一顆偵察氣球，顯示中國早在川普執政期間就有能力控制高空氣球飛越全球。

評估報告還說，中國「部署了許多可在海拔6萬5000英尺到32萬8000英尺運作的高空氣球，一次為期數月」。

美國官員承認，在拜登上任初期，曾有一顆中國偵察氣球短暫飛越美國本土。

CNN稍早報導，曾有3顆疑似中國偵察氣球在川普執政期間飄過美國本土。

北美航太防衛司令部（NORAD）司令范赫克（Glen D. VanHerck）今天說，美軍有「領域認知落差」，才讓另外3顆氣球過境而沒有發現。

范赫克被問到另外3顆氣球的問題時說：「身為北美航太防衛司令部司令，我每天的責任就是揪出對北美構成的威脅。我可以告訴大家，我們沒有發現那些威脅。這是我們必須深究的一個領域認知落差，但我不能多做說明。」

范赫克還說，情報圈事後有辦法用其他方式蒐集情報，「讓我們瞭解那些先前接近北美或過境北美的氣球」。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1120207