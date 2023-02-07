中國偵察氣球侵美領空 謝長廷：就是破壞現狀

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（中央社記者楊明珠東京6日專電）中國高空偵察氣球侵入美國領空，駐日代表謝長廷今天對駐日台媒表示，飛船或氣球侵入他國國境就是破壞現狀，如果中國這樣的行徑可行，那麼台灣上空可能會有一萬顆氣球飛來。

謝長廷今天在駐日代表處與駐日的台媒茶敘時言及中國高空偵察氣球侵入美國領空一事時表示，中國稱這是民間氣球，但他認為這種對外蒐證、與氣象或太空有關的氣球絕對與政府有關。或許這是在進行實驗或演習，譬如說，先實驗看看這種氣球可以飄多遠。這種氣球還可遙控，或許是在試試將來是否能用此當武器。

他認為，中國實在很愚蠢，中美雙方已無互信，難得雙方要恢復好的互動，怎會在此時施放這氣球。

對於台灣有媒體近日就此事發表評論稱，高空氣球事件算不上是多麼重大危機，不要被逮到就好，更評論外交部譴責中國行徑的聲明只是為了表態討好美國、藉機羞辱北京。文中指，台灣別只會跟著美國走。

對此，謝長廷說，台灣民眾應該建立「什麼樣對台灣是最好的」的想法，應該從台灣的立場去思考，只要是對台灣好的，跟誰走都可以。

他認為，對台灣最好的就是支持「維持現狀」。因為如果中國可以用武力攻打他國，那就可以攻打台灣。雖然各國的主權領土大家都有不同的主張，但已經事實存在逾50年的，像是台灣已實際存在逾100年的，中國就不可以用武力硬來。

日本首相岸田文雄常強調：「不論是任何地方都不允許以武力片面改變現狀。」對此，謝長廷說：「我一直說我很贊同這個觀點，這對台灣有利。當然有人會提出一些矛盾的地方來刁難我們。像是尖閣諸島（釣魚台列嶼）的問題，但仔細分析就知，飛船也好、氣球也好，侵入人家的國境就是破壞現狀。」

對於中國的飛船事件，外交部表示，這種違反國際法、侵犯他國領空以及主權的行為，如同其軍機艦屢次在台海、東海及南海的種種灰色地帶挑釁行徑，都是危險而不當的作法，台灣感同身受，這種作法應受到國際社會譴責。

謝長廷說：「在此事件上台灣支持美國，並非跟著美國走，如果中國這樣的行徑可以的話，那台灣上空可能有一萬顆氣球飛過來。」對於有媒體發文批評台灣不該跟著美國走的言論，他說：「不曉得講那樣的人是站在誰的利益去考慮？」

他還說：「台灣跟著美國走或日本走也是中國一直逼的。其實在感情上，台灣人當然對中國還是有感情，但是中國逼得台灣沒辦法，只好去選美日，這要怪誰呢？」

他認為，從兩岸關係看，台灣當然比較會與美國接近，為何會變成如此，中國說「都是美國在煽動、日本是帝國主義作祟」，但他在日本，最知道實際的情形。他認為中國一直在做外宣，但大家要獨立思考才不會受到認知戰和外宣影響。

謝長廷最近提出「和平共同體」的主張，是一個世界大戰略架構，認為應該聯合愛好和平的世界的力量來守護世界和平，這樣才能守護台灣、日本等。

他指出，和平也需有力量支撐才行，但是只有力量，有時保護不了自己。自古有言：「狹路相逢勇者勝」，但如果是平時，大家有所謂的統一戰線聯合力量，力量才能擴大。以現在的局勢來看，中俄都是強國，單一國家要對抗強國很難，因此看到烏克蘭遭俄羅斯侵略，歐美各國都要予以援助。和平需靠世界大家一起來守護才行。

他強調，現在最好的作法就是大家要支持烏克蘭，思考如何去削減俄羅斯的力量，因為這是一個最大的實驗場。也應該讓俄羅斯的人民覺醒，因為俄羅斯的人民也在死亡，沒死的俄羅斯人民在世界是被孤立，甚至是被唾棄、譴責的。

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謝長廷奉勸中國人民不要聽信幾位好戰份子或軍方或共產黨的話說要「血洗台灣」的言論，其實戰爭死的都是人民。他建議中國在喊戰爭的人應該去看看（遭受原子彈轟炸的）廣島、長崎，了解那種幾十萬人在一分鐘內都消失的慘狀，就知戰爭是打不起的。

對於副總統賴清德就任民主進步黨主席提出「和平保台」的主張，謝長廷說剛好自己提出「和平共同體」主張，他常被問及兩人是否事先溝通？他說：「我們沒事先溝通。心中有台灣、有眾生、有人民，就自然而然會朝同樣的方向。」（編輯：郭中翰）1120207