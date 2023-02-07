蕭美琴：間諜氣球事件讓美國更了解台灣處境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北7日電）中國高空偵察氣球侵入美國領空遭戰機擊落，駐美代表蕭美琴今天表示，間諜氣球出現在美國主權範圍內，已震撼美國社會，甚至影響信任；而台灣每天面對中共灰色地帶侵擾，相信美方也對此有更深一層理解。

中國高空偵察氣球侵入美國領空，曾飛越敏感的蒙大拿州核武基地，但考量地面民眾安危未立即擊落，美軍5日出動搭載AIM-9X響尾蛇飛彈的F-22戰機，在南卡附近海域上空將其擊落，並回收殘骸碎片分析。

蕭美琴近日首度返台述職，她下午對媒體表示，中國高空偵察氣球初步已造成一些影響，包括美國務卿布林肯取消訪中行程等，她也相信，間諜氣球出現在美國主權範圍的議題已震撼美國社會，甚至影響信任。

蕭美琴強調，台灣每天面對中共灰色地帶的侵擾，「相信他們（美國）也有更深一層的理解」。（編輯：翟思嘉）1120207