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中國偵察氣球入美領空
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中國偵察氣球入美領空1/60
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中國氣球被擊落小粉紅跳腳 理性網友反思理虧

2023/2/7 14:01（2/7 14:10 更新）
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中國偵察氣球4日遭美軍擊落，小粉紅跳腳抨擊美國小題大作，理性的網友則說中方理虧。（路透社）
中國偵察氣球4日遭美軍擊落，小粉紅跳腳抨擊美國小題大作，理性的網友則說中方理虧。（路透社）
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（中央社台北7日電）美軍戰機擊落闖入美國領空的中國偵察氣球，小粉紅跳腳抨擊美國小題大作，理性的網友則說中方理虧，認為應事先通知美國氣球失控，也不至於引發後續爭端。

中國偵察氣球闖入美國領空侵犯主權，國務卿布林肯（Antony Blinken）決定暫緩原定5日的訪中行，中方解釋氣球為民用，仍被美軍戰機擊落，民族主義情緒高漲的小粉紅紛紛出征。

美國之音（VOA）今天報導，中國微博充斥狠酸美國的留言，「美國對一個誤飄的流浪氣球都耿耿於懷，太小家子氣了」、「一個民用氣球就讓美方破防了？急得上竄下跳的，動用導彈打下來，是不是證明美方這個紙老虎不自信的表現」。

還有網友反應激烈，「應該抗議他們的霸道做法，不經過調查就扣上了間諜行為的大帽子」、「以後美國戰鬥機偵察機軍艦，再侵入我國的領空領海，直接擊落擊沉」、「老美拿民用氣球作文章！以後『星鏈』（Starlink）是不是可以打下來」。

更有人主張向美國索賠，「下一步該由公司發起向美帝的索賠了」、「這是明顯的挑釁行為，以後我們也可以照此執行了」。

也有冷靜理性的中國網友說，不樂見美中因此交惡，並說這是中方失職，未負起通報責任，「如果兩國關係友好或都希望友好，氣球事件就不是個事，大事可以化小，小事可以化了。中國顯然不存在利用氣球挑釁並惡化兩國關係的主觀」。

更有網友指出，「基於人家的安全考慮，提前告知一下，也是情理之中的事，是吧？這事如果一定要說誰有責任，那就是氣球失控之後，（中方）不及時追蹤並通報沿途各國的責任人唄」。

雖然中國網友反應激烈，不過美國哈佛大學費正清中國研究中心研究員尹麗喬（George Yin）說，北京現在的思路應該是盡量讓情況和緩一點，騰出更多的時間和精力處理內部如經濟等方面問題。

尹麗喬說，「我不認為，這個氣球飄過來，就代表（中共）中央想要跟美國叫板，這次真的是一個不美麗的錯誤」。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1120207

#美國
#中國
#尹麗喬
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