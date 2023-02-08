港媒：北京欲低調處理氣球風波

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（中央社記者張謙香港8日電）據分析，在中國和美國近期發生的氣球事件中，北京方面希望低調處理，只是美國共和黨和國會抓住事件炒作「中國威脅論」，令中美關係不僅沒有出現「小陽春」，而是重新回歸緊張。

星島日報今天刊文指出，在美國戰機擊落了飄過美國上空的中國氣球之後，中國外交部「表示強烈不滿和抗議」，副外長謝鋒也召見了美國駐中國使館負責人並提出嚴正交涉。

但文章表示，中方主要批評美方「明顯反應過度」，雖然也聲稱「保留作出進一步必要反應的權利」，對美卻留有餘地，比如中國各大新聞網站和社交媒體沒有出現「批美潮」。

此外，中國外交部5日發出「外交部就美方宣稱擊落中國無人飛艇發表聲明」，留言區點進去一片空白；央視中文國際亞洲頻道官方微博專頁刊登了外交部的聲明，聲明底下留言區也呈現「由於用戶設置，你無法回覆評論」。

文章認為，輿論管控的背後，顯示北京官方希望低調處理氣球風波，不想刺激國內民族主義情緒，以免影響大局。

北京欲低調處理事件的原因之一，首先是儘管北京官方稱「中國民用無人飛艇誤入美領空完全是由不可抗力導致的意外、偶發事件」，但畢竟是「誤入」了人家領空，欠理在先，因此也表示了「遺憾」。

其次，中共「二十大」之後，北京試圖緩和與美國為首的西方國家的緊張關係。

與此同時，中國因為長期封控等原因導致經濟低迷，包括外資在內的市場信心不足，今年剛剛打開國門，不希望局勢進一步升級，影響對外交往和提振經濟。

再者，中方雖然譴責美方「濫用武力」，但也理解美國總統拜登政府的苦衷，因為美國國內政治氣氛高度緊張，共和黨利用氣球事件做文章，對拜登政府施壓，拜登政府顧及在國內的政治形象，不得不採取斷然措施。

但另一方面，美國國務卿布林肯決定押後訪問中國之後，還與中央外事辦主任王毅通話，顯示雙方都希望繼續保持溝通；拜登也表示事件不會削弱美中關係，白宮又透露布林肯會在適當時機重新安排訪問中國行程。

文章表示，只是樹欲靜而風不止，預料共和黨及國會仍將會繼續抓住氣球事件，進一步炒作「中國威脅論」，中美關係不僅沒有出現「小陽春」，而是又重新回歸緊張。（編輯：唐佩君）1120208