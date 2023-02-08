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中國偵察氣球有螺旋槳和舵 傳美認定為間諜飛船

2023/2/8 15:18
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（中央社華盛頓/北京7日綜合外電報導）一名高階政府外交官今天表示，美國近日在華府和北京舉行簡報會，稱在1月底侵入美國領空的中國偵察氣球中找到太陽能板、螺旋槳和舵，認定為從事間諜行動的飛船。

路透社報導，這名官員表示，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）昨天在華府向40個國家、約150名外交官進行簡報，美國大使館昨天和今天也在北京邀集各國外交官，說明美方對偵察氣球的調查結果。

這名官員說：「我們希望確保能盡其所能，與全球其他可能受到這類行動影響的國家分享相關訊息。」他還說，美國國務院也將這起事件的相關資訊傳給世界各地的美國外交使團，以利他們與盟國和合作夥伴分享。

在北京參與討論的外交官表示，美國當局在北京舉辦的簡報會中出具相關資訊，證明1月底侵入美國領空並飛越美軍基地上空的氣球，根本不是北京所稱的氣象研究氣球，而是一艘用來從事間諜行動的飛船。

這名外交官說，美方認為這顆偵察氣球上有太陽能板，意味它所需能源比氣象氣球還要多，飛行途徑也和天然的風向移動路徑不符。美國官員還稱，這顆氣球上裝有遙控舵和螺旋槳。

美國當局指出，這顆偵察氣球是由中國軍方所控制。

一名駐北京的亞洲國防外交官表示：「根據美國的簡報以及我們對這類氣球的了解，加上中國當局迄今拒絕透露這顆氣球是由哪個企業或個人持有，我們實在難以相信這是一顆民用氣象氣球。」

上述中國偵察氣球於1月28日首次侵入美國領空，引爆華府政界怒火，促使美國國務卿布林肯延後訪中計畫；美中原本希望藉由這此北京行修復雙方緊張關係。

這顆偵察氣球飄流一週後，美國軍方2月4日派出軍機，在大西洋海岸上空予以擊落，此舉引發中國外交部強烈不滿和抗議，堅稱這是一顆偏離航線的氣象氣球，批評美方反應過度。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1120208

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