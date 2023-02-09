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中國偵察氣球入美領空
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中國偵察氣球入美領空14/86
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美國防部：中國偵察氣球百分之百確定非民用 曾4度侵美

2023/2/9 05:06（2/10 13:32 更新）
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中國偵察氣球4日遭美軍擊落。（路透社）
中國偵察氣球4日遭美軍擊落。（路透社）
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（中央社記者江今葉華盛頓8日專電）美國國防部表示，上週被擊落的中國偵察氣球是北京廣泛監視行動的一部分，偵察氣球計畫行之有年並涉及5大洲，這再次證明為何對國防部而言，中國仍是步步進逼的挑戰。

中國偵察氣球上週被發現入侵美國領空，隨後並遭美軍擊落。美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）今天在媒體簡報上表示，確定氣球來自中國，過去也有4次類似事件，其中3次發生在前美國總統川普（Donald Trump）任內，拜登（Joe Biden）繼任美國總統初期也曾發生一次。

儘管不願透露太多情報，但賴德表示，中國偵察氣球計畫已經行之有年，不只在美國境內被發現，在五大洲，包括南美、東南亞、東亞與歐洲等地都曾運行，這再次證明為何對國防部而言，中國仍是步步進逼的挑戰。

賴德指出，上週的事件為美國提供了解更多中國偵察氣球計畫的機會，所有訊息都有助於美方繼續強化追蹤這類物體的能力。美方會持續打撈殘骸並收集碎片，以便能獲取更多資訊。

對於中國堅持氣球是出於民用用途的說法，賴德明白表示，保證絕非民用，「我們100%確定」。就美方的了解與觀察，這是偵察氣球，具有情報收集能力。何況若真是民用氣球、氣象氣球，並且接近一個主權國家，即將進入該國領空，一個負責任的國家會公開聲明，但中國沒有這麼做，直到被知會才做出回應。

儘管中國派出偵察氣球探測美國機密，在事件發生後中國國防部長魏鳳和也拒絕美國國防部長華府曾要求讓美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）安全議題通話的要求，但賴德表示，美方仍持續維持開放的溝通渠道，以防誤判。（編輯：陳正健）1120209

美國海軍7日公布首批中國偵察氣球近距離打撈照片。（圖取自美國海軍網頁navy.mil）
美國海軍7日公布首批中國偵察氣球近距離打撈照片。（圖取自美國海軍網頁navy.mil）
#偵察氣球
#美國
#中國
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