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中國偵察氣球入美領空
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中國偵察氣球入美領空6/86
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中國偵察氣球侵美國領空 拜登：非重大國安漏洞

2023/2/10 13:02（2/10 13:31 更新）
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美國國防部2日晚間發現一顆中國偵察氣球（圖）侵入美國領空，4日出動戰機擊落。（Chase Doak/via 路透社）
美國國防部2日晚間發現一顆中國偵察氣球（圖）侵入美國領空，4日出動戰機擊落。（Chase Doak/via 路透社）
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，他認為近日中國偵察氣球入侵領空事件不算重大國安漏洞。部分國會議員批評拜登默許美軍等到氣球飄至大西洋上空才擊落。

路透社報導，拜登（Joe Biden）一直希望和中國保持聯繫，不讓美中緊張局勢失控。

他今天接受世界電視台（Telemundo）新聞節目訪問時表示：「這不是重大漏洞。我的意思是，聽著，這完全…違反了國際法。這是我們的領空，一旦它進入我國空域，我們可以任意處置它。」

他表示，美國軍事官員當時擔心，要是在陸地上空擊落氣球，氣球和它的零組件可能掉進人口稠密的地區。

拜登說：「這東西太大了，要是掉下來砸到郊區的學校怎麼辦？砸下來會造成什麼後果？所以我告訴軍方，只要他們認為時機點適合，就儘快擊落。他們最後做了明智的決定，在水域上空擊落它，目前正在回收大部分的零組件，他們表現很好。」

上述中國偵察氣球於1月28日首次在阿拉斯加州的阿留申群島（Aleutian Islands）北方侵入美國領空，拜登2月2日下令，當氣球一進入美國西北部就將其擊落，但默許美軍所提出等它飛到水域上空再行動的請求。

美國軍方2月4日派出軍機，在大西洋上空擊落中國偵察氣球。部分國會議員批評拜登太慢才擊落。（譯者：張茗喧/核稿：盧映孜）1120210

#拜登
#美國
#中國
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