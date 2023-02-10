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中國偵察氣球入美領空8/86
官員：美確定中國間諜氣球能監控通信訊號
2023/2/10 03:40（2/10 13:31 更新）
美國國防部2日晚間發現一顆中國偵察氣球（圖）侵入美國領空，4日出動戰機擊落。（Chase Doak/via 路透社）
（中央社華盛頓9日綜合外電報導）根據美國國務院一名高官，美國總統拜登（Joe Biden）的政府已經確定，上週入侵並飛越美國本土的中國偵察氣球，具備能夠監控美國通信的電子監視科技。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，官員指出，這枚氣球「能夠執行訊號情報（signals intelligence）蒐集作業」，屬於飛越「5大洲逾40個國家」的中國氣球艦隊。
他表示：「我們知道中華人民共和國利用這些氣球來偵監。」
這枚中國高空偵察氣球侵入美國領空，曾飛越敏感的蒙大拿州核武基地，但美方考量地面民眾安危未立即擊落。
後來美軍出動搭載AIM-9X響尾蛇飛彈的F-22戰機，在南卡羅來納附近海域上空將其擊落，並回收殘骸碎片分析。
美國擊落氣球引發中方強烈不滿和抗議，堅稱這是一顆偏離航線的氣象氣球，批評美方反應過度。
CNN引述的國務院官員說，來自U-2偵察機飛掠氣球時的高解析度影像顯示，這枚高空氣球能夠執行訊號情報蒐集作業。所謂訊號情報指的是以電子方式蒐集的情報。
他還說，研發氣球的製造商與解放軍有關；同時指出，針對支援氣球入侵美國領空的共軍相關中國實體，美國也將研擬因應作為，並暗示美方打算就氣球入侵一事祭出制裁。
儘管這枚間諜氣球的能力進一步曝光，五角大廈自首度公開承認氣球入侵後，就堅稱氣球並未賦予中國高於間諜衛星和其他管道的監視能力。（譯者：楊昭彥）1120210
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