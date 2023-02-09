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中國偵察氣球入美領空
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中國偵察氣球入美領空10/86
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日政府發言人：2022年1月九州西方公海飄不明氣球

2023/2/9 19:13
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（中央社記者楊明珠東京9日專電）關於中國高空偵察氣球侵入美國領空遭戰機擊落的事件，日本政府發言人松野博一今天透露，去年1月發現九州西方公海上空有來路不明的氣球，日本政府正在調查是否與美國擊落的中國氣球有關。

日本讀賣新聞報導，有關美國日前擊落中國的偵察氣球案，日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天上午在例行記者會上表示，去年1月日本發現九州西方公海的上空有來路不明的氣球。

他表示，這是日本自衛隊在進行一般的情報蒐集及警戒監視活動時發現到的氣球。但松野博一未說明當時發現到的氣球究竟是什麼樣的東西，以及後來如何處理。

他表示，包括這次的氣球事件在內，日本與美國之間平時就有溝通管道。日本今後將與美國等同盟國合作，持續關注，全力蒐集並分析有關氣球的資訊。

報導指出，2020年6月在日本東北地區的宮城、福島縣，還有2021年9月在日本東北地區的青森縣，有民眾目擊到類似白色氣球的飛行體。（編輯：張芷瑄）1120209

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