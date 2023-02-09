中國拒與美防長通話 稱美執意襲擊民用無人飛艇

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（中央社台北9日電）美國4日擊落中國的偵察氣球後，向中方表達希望兩國防長就安全議題通話卻遭拒。中國國防部今天說，這是因為美方執意動用武力襲擊中國「民用無人飛艇」，因此不接受美方的提議。

據中國國防部官網9日傍晚發布，中國國防部新聞發言人譚克非表示，近日，美方提出希望兩國防長通話，就中國民用無人飛艇事件與中方溝通。美方執意動用武力襲擊中國民用無人飛艇，嚴重違反國際慣例，開啟了惡劣先例。

他說，鑒於美方這種不負責任的嚴重錯誤做法沒有為兩軍開展對話交流創造應有的氛圍，中方不接受美方關於兩國防長通話的提議。

譚克非並稱，關於無人飛艇事件性質，中國外交部已作出公開聲明，中方保留使用必要手段處置類似情況的權利。

美軍4日擊落一顆在美國領空漂流數日的中國偵察氣球後，中國外交部5日表示，中方經核查後已多次告知美方，這艘飛艇屬「民用性質」，因「不可抗力」進入美國，「完全是意外情況」，中方對美方使用武力擊落民用無人飛艇表示強烈不滿和抗議。

譚克非隨後也批評美方動用武力襲擊中國民用無人飛艇是「明顯過度反應」；對美方這一做法表示嚴正抗議，保留使用必要手段處置類似情況的權利。（編輯：楊昇儒）1120209