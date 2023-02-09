美國防部：中國偵察氣球曾4度飛越美國領土

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國國防部今天指出，先前曾4度有中國偵察氣球飛越美國上空，經過北京可能感到興趣的地點，但未詳細說明這些偵察氣球是否飛越軍事基地。

路透社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，華府「幾乎每小時」就能從4日在美國東岸外海遭擊落的中國偵察氣球取得更多資訊。他說，美國將與國會和全球盟友分享相關調查結果。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）和布林肯就中國偵察氣球上週飛越美國領土一事舉行聯合記者會，證實這是一種中國的行為模式，且有必要意識到中國情報活動的持續性風險。

美國國防部發言人、空軍准將賴德（Patrick Ryder）指出，在這次氣球事件前，美國也知曉中國偵察氣球曾4度飛越美國領土。最新的中國偵察氣球侵犯領空事件在政治上觸怒了美國，也讓布林肯取消這次兩國原本希望修補關係的訪問行程。

中國指責美國將氣球擊落，表示這僅是民用飛艇並稱華府反應過度。

賴德告訴記者：「它們飛越中國會有興趣的地點。」

他表示，以船塢登陸艦「卡特霍爾」號（USS Carter Hall）為首、包括無人水下載具的美軍船艦，仍在搜尋氣球碎片，昨天潛水員和爆破技術人員進行水下採集和調查活動。

布林肯指出，這枚中國間諜氣球是「侵犯五大洲國家主權」更廣泛計畫的一部分，美國已向數十國分享4日遭擊落的氣球資訊。

布林肯表示，他與北約秘書長史托騰柏格討論到「中國向聯盟和更廣大國際體系構成的體制性和戰術性挑戰」。

史托騰柏格說，中國已大舉投資提升新軍事能力。

他指出：「我們在歐洲也見到中國情報活動增加。再次，在不同的平台：他們利用衛星、網路，以及我們在美國見到的氣球。所以我們必須警戒。」「我們必須意識到中國情報活動的持續性風險，接著加強行動保護自己。」

華府想要重新安排布林肯訪中時程，當被問到中國國家主席習近平是否知道氣球事件時，布林肯不願具體說明。

一名美國高階將領6日表示，在1月28日中國偵察氣球被發現前，美國未能即時偵測到中國偵察氣球飛越美國領土，並稱之為「認知差距」（awareness gap）。

美國國防部週末時指出，在川普擔任總統期間，中國偵察氣球至少3次短暫飛越美國領土，另外一次是在拜登任內。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1120209