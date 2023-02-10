談偵察氣球後續 白宮：評估對中國採取行動

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（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）中國偵察氣球入侵美國領空一事持續發燒。白宮發言人尚皮耶表示，美國將評估對支持這項行動的共軍相關中國實體採取行動，也將著眼更廣泛的行動以揭露並解決中國大規模監視活動。

尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在空軍一號答覆媒體關於中國偵察氣球的最新發展時指出，擊落氣球是美方向中國發出一個明確訊息，亦即侵犯美國主權是「不可接受的」。保護敏感情報並最大限度提高追蹤氣球與回收能力，以獲取有關中國計劃中的更多訊息。

她並表示，美國將探索對與中國解放軍有關的中國實體採取行動，也將著眼於更廣泛的努力，以揭露並解決中國更大規模的監視活動，因為這些活動對美國國家安全以及美國盟友與合作夥伴構成威脅。

美國國務院官員今天表示，來自美軍U-2偵察機飛掠氣球時的高解析度影像顯示，這枚高空氣球能夠執行訊號情報蒐集作業。所謂訊號情報指的是以電子方式蒐集的情報。研發氣球的製造商與解放軍有關，針對支援氣球入侵美國領空的解放軍相關中國實體，美國也將研擬因應作為。

中國偵察氣球入侵美國領空一事也持續在美國國會發燒，連日來參眾兩院安排多場與中國相關的聽證會，偵察氣球是許多議員的關切重點，不少議員對拜登（Joe Biden）政府的反應過慢表達不滿。

參議院撥款委員會（Senate Appropriations Committee）主席泰斯特（Jon Tester）出身蒙大拿州。五角大廈揭露氣球事件時，氣球正漂浮在蒙大拿州上空。他今天在質詢時就不滿地表示，不樂見氣球飛越美國，「我們原本可以在阿留申群島上空擊落」，他也質問國防部是否有因應未來類似事件的計畫。

泰斯特也質問美國防部官員中國試圖利用氣球採集哪些資訊，特別是氣球盤旋在蒙大拿州敏感的軍事基地附近。不過五角大廈官員多以機密訊息為由，不願公開說明。

出席聽證會的美軍參謀首長聯席會議行動主任席姆斯陸軍中將（Douglas Sims）就表示，這是中國為更清楚了解美國而採取的廣泛行動的一部分，他們有些猜測，但無法公開討論。

對於議員質疑為何數天後才擊落氣球，美國國防部主管國土防衛與半球事務助理部長達爾頓（Melissa Dalton）解釋，若在阿拉斯加州上空擊落，要從白令海峽冰冷的深水域中打撈殘骸將是非常危險的行動。（編輯：高照芬）1120210