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拜登國情咨文談中國偵察氣球 威脅主權就採取行動
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拜登國情咨文談中國偵察氣球 威脅主權就採取行動

2023/2/8 12:02（2/8 12:29 更新）
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美國總統拜登拜登（前）7日晚間在國會山莊發表第2次國情咨文。（圖取自facebook.com/POTUS）
美國總統拜登拜登（前）7日晚間在國會山莊發表第2次國情咨文。（圖取自facebook.com/POTUS）
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（中央社記者江今葉華盛頓7日專電）美國總統拜登今天在國情咨文中談到中國時，重申與中國競爭而不衝突，願與中國合作以促進美國利益並造福世界，但他也提到上週在美國領空發現的中國偵察氣球指出，若中國威脅美國主權，將採取行動保護國家。

拜登（Joe Biden）今晚在國會山莊發表第2次國情咨文，這也是共和黨取得聯邦眾議院多數黨地位，美國參眾兩院分別由民主與共和黨主導後，拜登首度在國會發表演說。在上週美國領空發現中國偵察氣球並被美軍擊落後，外界關注拜登是否會重新定義美中未來關係。

值得一提的是，堅定抗中的土耳其裔美籍前NBA球星坎特（Enes Kanter Freedom）今晚受新任眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）邀請，出席今晚的國情咨文。

拜登在長達1小時又10分鐘的國情咨文中，從通貨膨脹、就業、基礎建設到美國製造，花費極大篇幅暢談經濟政策，也談到債務上限、教育、藥物濫用、警務改革，以及俄羅斯入侵烏克蘭等議題。

在談到中國時，拜登表示，在他上任之前，談的都是中國如何強化實力，美國又是如何在世界衰落，「不再如此」。

他向中國國家主席習近平明確表示，美方尋求競爭，而非衝突。他不會為投資以使美國強大道歉，投資於美國創新、將能定義未來的行業，以及中國政府意圖主導的行業。投資美國盟邦並與朋友合作，以保護先進技術，以免被用於對抗自身，並實現軍隊現代化，以維護穩定並遏制侵略。

他指出，今天美國處於數十年來最強大的位置，可以與中國或世上任何國家競爭。他致力於與中國合作，以促進美國利益並造福世界。

但拜登也拿上週中國偵察氣球入侵美國領空事件強調，「不要搞錯。正如我們上週明確表明的，如果中國威脅到我們的主權，我們將採取行動以保護我們的國家。而我們做到了。」

他也清楚表明，贏得與中國的競爭應能團結所有人，「我們在世界各地面臨嚴峻挑戰」，但過去2年，民主國家變得更強大，而非更羸弱，獨裁政權變得更羸弱，而不是更強大。（編輯：高照芬）1120208

中國偵察氣球4日遭美軍擊落。（路透社）
中國偵察氣球4日遭美軍擊落。（路透社）
#拜登
#國情咨文
#偵察氣球
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