美國會壁壘分明 拜登國情咨文籲團結挨噓

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統拜登或許大聲疾呼了團結，但新任聯邦眾議院議長麥卡錫的冷淡表情述說著一切。共和黨在拜登發表國情咨文演說時噓聲不斷，在在說明今晚有多麼壁壘分明。

法新社報導，今晚的形勢鮮明地提醒著權力平衡已經重新洗牌，拜登在華府共和黨頭號人物的陰影下發表年度國情咨文，或許也讓人看到他爭取連任的企圖心。

拜登上次站上這個講台時，兩院都在民主黨掌控之下，他信誓旦旦保證俄羅斯對烏克蘭新發起的入侵將無以為繼，兩黨齊聲歡呼。

但現在，在由共和黨領導的眾院，國情咨文期間兩黨通常暫停煙硝的傳統被大剌剌地漠視，赤裸裸提醒著，本質上，華府政壇終究是個血淋淋的修羅場。

兩黨禮數十足，各自鼓掌歡迎黨內高層，接著先禮後兵。拜登對麥卡錫（Kevin McCarthy）說，「議長，我期待與您共事」時，麥卡錫報以微笑。

但在拜登演講時，共和黨議員多半對他怒目而視，還不時和旁人竊竊私語。據說麥卡錫要求黨員別出聲干擾，許多人乾脆看起手機。

左半邊的民主黨員則是每聽到拜登有啥妙語，就會跳起身大聲歡呼，說是盡責、卻也有點吵鬧。

但當拜登話鋒一轉，把矛頭指向共和黨人，尤其是前總統川普時，原本只是喃喃低語的共和黨議員頓時火了，他們憤怒吼叫、肆無忌憚地噓聲四起。

拜登談到共和黨可能削減社會安全福利金時，現場有人大罵「騙子」。之後拜登說到鴉片類藥物危機，又有人怒吼「是你的錯」。

這種你一言、我一語的場面雖說不新鮮，但這個政治劇場在國會曾發生民眾暴亂的華府上演，不免讓人嗅出些許威脅的味道。（譯者：鄭詩韻/核稿：何宏儒）1120208