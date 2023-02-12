偵察氣球入侵美國後 中國稱山東近海有不明飛行物擬擊落

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（中央社台北12日電）中國偵察氣球入侵美國風波尚未平息，山東省青島市即墨區海洋發展局今晚接獲通知，指山東省日照市外海發現「不明飛行物」，且「正準備擊落」，除通知漁民注意安全，更要求協助拍照打撈。

綜合澎湃新聞等中國媒體報導，中國網路熱傳一張截圖，內容是由即墨區海洋發展局發出的通知，指接獲青島市（即墨區的上一級政府）海洋發展局通知，日照附近海域「發現不明飛行物，正準備擊落」。

截圖提到，不明飛行物的具體位置為東經120度51分，北緯35度37分。經對照海圖，這一位置事實上距青島市較近，位在青島東南方約62公里。

這項通知除提醒海上作業漁船注意避險外，並要求「如有降落物落在你漁船附近，請協助拍照取證；如條件允許，請漁民協助打撈」。

針對這項通知，即墨區海洋發展局證實確有此事，並指日照附近海域「發現不明飛行物，正準備擊落」，已通知附近漁民注意安全。

即墨區海洋發展局指出，發布通知是為提醒漁民避免到相關海域作業。而目前並未接到官方將擊落何物的通知。（編輯：邱國強）1120212