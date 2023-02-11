6中國機構涉偵察氣球計畫 美列入出口黑名單

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美國政府10日把6間疑涉中國偵察氣球（圖）計畫有關的中方實體，列入出口黑名單。（Chase Doak/via 路透社）

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國拜登政府今天把6間疑涉中國偵察氣球計畫有關的中方實體，列入出口黑名單。

路透社報導，白宮稍早表示考慮採取更廣泛行動「揭發與因應」中國規模更大的偵察活動，這威脅到美國國家安全與盟國。

美國商務部表示，這5家公司與1個研究機構支持「中國的軍事現代化行動」，尤其是含飛艇與氣球的中國人民解放軍旗下航天計畫。

中國偵察氣球上週被揭闖入美國領空，引爆華府政界怒火，各界聚焦中國對美國和盟國構成的挑戰，連帶美國國務卿布林肯（Antony Blinken）推遲訪中計畫；布林肯原定5日抵達北京，美中原本希望藉由這趟北京行修復雙方緊張關係。

這6個中國實體被列入出口管制實體清單（Entity List）後，將更難取得美國的技術出口。美國總統拜登與前總統川普都曾利用黑名單機制，對付美方認定威脅國安的中國企業，並讓北京無法改良軍事。

負責出口執行的商務部助理部長艾克塞羅德（Matthew Axelrod）說：「今天的行動展現了我們協力辨識與中斷中華人民共和國使用偵察氣球的手段，中國的偵察氣球已侵犯美國與40多國的領空。」

商務部說，這6個實體支持中國人民解放軍現代化，以及包含飛艇與氣球的航天計畫。

其中2個實體是北京南江空天科技股份有限公司與中國電子科技集團公司第四十八研究所。

拜登政府也將東莞凌空遙感科技有限公司、鷹門航空科技集團有限公司、廣州天海翔航空科技有限公司與山西鷹門航空科技集團有限公司4者列入黑名單。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1120211