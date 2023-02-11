駐西雅圖辦事處長投書：中國間諜氣球破壞國際秩序

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（中央社記者張欣瑜舊金山10日專電）中國間諜氣球入侵美國領空引發國際關注，駐西雅圖辦事處長甄國清投書媒體，強調此事件凸顯中國謀求霸權的意圖，呼籲民主國家表明立場，停止中國破壞國際秩序。

北美主流媒體西雅圖時報（The Seattle Times）今天在網站上刊登甄國清的投書，文章以「中國間諜氣球：破壞國際秩序」（Chinese spy balloon：Disrupting international order）為題，呼籲國際社會正視中國意圖。

美國軍機4日在美東海域擊落中國間諜氣球，引發中國強烈抗議。西雅圖時報日前轉載美聯社報導，引述中國外交部副部長謝鋒的說法，謝峰稱美方動用武力擊落中國民用無人飛艇是「明顯過度反應」。

甄國清投書指出，2022年9月，台灣擊落一架在領土上空盤旋的中國無人偵察機，中方當時稱台灣試圖「炒作緊張局勢」，如今又譴責美國擊落間諜氣球是「反應過度」，並說將保留「作出進一步必要反應」的權利。

甄國清表示，多年來許多觀察家認為中國至多對美國在印太地區的影響力構成挑戰，台灣又一直是美中緊張關係的爭議點；但是氣球事件顯示出中國「實現中華民族偉大復興」的夢想，不僅是要吞併台灣，而且是想追求霸權，以及置換基於規則的國際秩序。

甄國清也提到，美國以其在印太地區的強大影響力威嚇中國的軍事行動，為區域和平發揮穩定作用；中國卻一再擴張其地緣政治勢力，滲入南海、台灣和香港等地。

中國間諜氣球事件已引發國際社會關注，甄國清於投書中強調，氣球事件其實是凸顯「中國挑戰破壞國際秩序」，並試圖以其威權主義改變國際制度。

甄國清於文末寫道：「民主盟友須明確表明要中國立即停止侵犯他國、停止破壞和平穩定的行為」。（編輯：周永捷）1120211