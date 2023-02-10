華府指中國藉氣球監控 北京官媒批美方決策偏頗

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（中央社台北10日電）氣球事件使得中美之間再添齟齬，官媒央視網發文抨擊美國對中國政策偏頗，借題發揮打壓中國，明顯反應過度，使得中美關係面臨新風險與變數。不過美方則直指共軍運用間諜氣球監控對手。

央視網今天報導，微博帳號「玉淵譚天」的資深政經記者發文指出，中國民用無人飛艇由於不可抗力因素而誤入美國，事發多日美方還是不停炒作，即因華府一心只想著打壓遏制中國。

文章稱，2021年美國總統拜登（Joe Biden）政府上台後，開始醞釀對中國戰略，直到去年框架逐漸形成，相關決策於今年付諸執行，但這是基於對中國錯誤認知而形成的決策，而且對中國判斷有偏差。

曾10次陪同美國前總統訪華的美國卡特中心中國項目主任劉亞偉說，當前美國政府對中國的看法深受情報資訊左右。

文章並稱，白宮每天接收很多來自中央情報局（CIA）的情資，而中情局對中國向來看法負面，頻頻煽動中國崛起不利美國。

文章還指出，復旦大學美國研究中心主任吳心伯赴美，訪問華府智庫美國戰略與國際問題研究中心（CSIS），並說CSIS於2018年發表文章，分析美國接觸中國的政策失敗了。

該文作者正是現任的美國印度太平洋地區事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）與美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner），加上美國務卿布林肯（Antony Blinken）也是來自於這個智庫。

文章說，吳心伯觀察，美方研究中國問題的智庫更新換代很快，有很多新面孔，他們歷史基礎薄弱，不了解中國又缺乏耐心，有意識迴避甚至排斥與中方人士交往。

不過根據路透社報導，一名高階政府外交官聲稱，1月底侵入美國領空的中國偵察氣球中找到太陽能板、螺旋槳和舵，認定為從事間諜行動的飛船。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，美國情報圈認為，4日遭擊落的偵察氣球與中國人民解放軍執行的一項龐大監控計畫有關，並使用間諜氣球監控台灣、日本、印度、越南和菲律賓。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1120210