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美加擊落不明飛行物
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美加擊落不明飛行物1/13
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美上空頻現不明物體 空軍將領稱未排除外星人等任何可能

2023/2/13 16:20（2/13 16:32 更新）
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美國上空最近接連出現不明物體遭到擊落，北美航太防衛司令部司令范赫克12日表示，尚未排除外星人或其他解釋。（圖取自美國國防部網頁defense.gov）
美國上空最近接連出現不明物體遭到擊落，北美航太防衛司令部司令范赫克12日表示，尚未排除外星人或其他解釋。（圖取自美國國防部網頁defense.gov）
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國上空最近接連出現不明物體遭到擊落，負責監督北美空域的美國空軍將領今天表示，尚未排除外星人或其他解釋，交由情報專家來判定。

路透社報導，記者詢問，3天來遭美軍戰機擊落的3個不明物體是否已排除來自外星，北美航太防衛司令部（NORAD）司令范赫克（Glen VanHerck）回答說，「我會讓情報和反情報單位來搞清楚，我沒有排除任何可能」。

范赫克說：「我們現在將持續評估接近北美的各種不明威脅或潛在威脅，設法辨識。」

另一位不願具名的國防部官員表示，軍方並未看到這些不明物體來自外太空的證據。

范赫克告訴記者，軍方尚無法判定這3個不明物體是以何種方式飄在天空，也不知道它們靠什麼推進、來自哪裡。

「我們稱它們是物體而非氣球，是有原因的。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一 ）1120213

#范赫克
#北美
#路透社
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