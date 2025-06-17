綠委倡議無糖飲料免稅健康加倍 籲財政部支持

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（中央社記者林敬殷台北17日電）立法院財政委員會明天將審查貨物稅條例部分條文修正草案，多位民進黨立委今天與民間團體舉行記者會，呼籲財政部調整現行貨物稅條例，讓無添加糖的包裝飲料，比照無糖天然果汁享有0%稅率，透過稅制方式，推動無糖稅收優惠，多一點選擇，少一點負擔。

民進黨立委鍾佳濱上午舉行「健康新主張！爭取無糖飲料免稅！」記者會，民進黨立委林月琴、李坤城、王正旭、張雅琳、郭昱晴、賴惠員，及台灣健康聯盟理事長吳玉琴、董氏基金會主任許惠玉、台灣食品安全促進協會顧問陳佳煌等人也受邀出席。

鍾佳濱表示，依現行貨物稅條例，沒有添加物天然果汁是0%，稀釋天然蔬果汁或其他果菜飲品是課8%的稅，咖啡及其他飲料品則是課15%的稅，但無糖茶飲、機能飲品被歸類於其他飲料，與含糖飲品課徵相同稅率，希望透過降稅促進消費者選用，鼓勵廠商製造無糖飲料。

李坤城指出，立院財政委員會明天要審查貨物稅條例，貨物稅條例第8條已針對純天然果汁等、純天然蔬菜汁等免徵貨物稅，目的是維護國民健康、降低肥胖率及減少醫療支出，無添加糖飲料品免稅跟財政部第8條免稅的方向是一致的。

郭昱晴表示，英國、南非、墨西哥及美國的幾個州，都用加稅方式讓含糖飲料變貴，達到減糖目的，若是無糖飲料減稅，反而更有彈性及正向，現在無糖飲料比含糖還要貴一點，是懲罰健康的選擇，希望透過稅制方式，推動無糖稅收優惠，多一點選擇，少一點負擔。

張雅琳說，根據國健署從2018年到2022年國民營養健康調查顯示，18歲以上國人有50.8%屬於過重或肥胖，男性占57.1%，女性是44.3%，國高中過重比例大約3成，更是亞洲國家中孩子過重的冠軍，從英國研究案例發現，過胖問題若未及早處理，增加國家保險支出。

林月琴指出，據衛福部資料分析，每年健保因含糖飲料引起健康問題，就多花233億元，健保前3大支付項目，分別是洗腎、糖尿病及牙周病，與糖份攝取有關，若能讓無糖飲料免稅，可鼓勵飲料製造商省下稅金，讓政府拿來做更多宣導。

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賴惠員說，無糖飲料免稅，國家稅收少收新台幣3億到5億元，若為了全民健康，稅收少收絕對是值得的，讓稅更輕、路更寬。王正旭則表示，依照衛福部統計，全國糖尿病人口已達250萬人，每年更以2.5萬人增加，還有年輕化的趨勢，太早就有糖尿病問題，也會降低平均餘命。

經濟部標準檢驗局副局長謝翰璋表示，無糖跟無添加糖是兩回事，針對無糖部分，要訂國家標準跟檢測方法比較客觀明確，無添加糖比較複雜。既然立委及民間團體倡議，標準局樂觀其成也願意配合。（編輯：翟思嘉）1140617