中國經濟冷物價低 專家直指需求不足

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（中央社台北17日電）中國當前物價低迷，無論是房屋、電動車都持續跌價。分析指出，這顯示有效需求不足、經濟溫度冷，行業「內捲」（無效益的競爭）的情況在加深，而「以價換量」走向了「價量齊緩」。

中國日前公布5月消費者物價指數（CPI）為-0.1%，是連續4個月負成長，而生產者物價指數（CPI）為-3.3%，較上月下降0.6個百分點，降幅為近兩年來最大，且已連續32個月為負。

昨天公布的經濟數據則顯示，1至5月份全國房地產開發投資年降10.7%，降幅較1至4月擴大了0.4個百分點。70個大中城市裡，無論是新成屋還是中古屋，房價較上月下跌的城市數量都增加了。

經濟學者馬光遠16日發布短片，指中國經濟當前溫度太低，表現出來就是「物價低、房價低、股價低」。他認為房地產政策不能再拖了，還有哪些政策一定要盡量推出，想辦法刺激需求。

經濟學者任澤平10日透過微信公眾號「澤平宏觀團隊」指出，物價放緩，反映中國實體經濟「供強需弱」，有效需求不足、供給端部分行業過度競爭。文章認為，有必要啟動新一輪經濟刺激。

微信公眾號「中國首席經濟學家論壇」16日刊發長江證券首席經濟學家伍戈的文章。他指出，無論是住房，還是新能源車，近期諸多市場都呈現由「以價換量」（以降價刺激銷售）到「量價齊緩」的格局變化，微觀主體感知到的「內捲」程度似在加深。

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他說，這意味著企業盈利持續弱化，並指「內捲」其實很頑固，低價狀態也不容易改變。政策短期可以推動經濟成長，卻不足以扭轉價格；一旦政策趨緩，實際增速脈衝回落，「以價換量」再次轉向「量價齊緩」，這也是去年下半年以來的情況。

當前，官方喊出要「整治內捲」，希望打破價格戰的惡性循環。但伍戈表示，優化供給雖然能提高價格彈性，但要徹底改變「內捲」，決定方向的仍是需求強度。（編輯：張淑伶/周慧盈）1140617