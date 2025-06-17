違法新興菸5個月開罰1.4億 防堵自架社群成關鍵

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）據統計，今年1月至5月19日，全國違法電子煙及加熱菸案件1861件，裁罰逾新台幣1.4億元，創歷年同期新高。國健署表示，電商業者協助下架率達94.4%，未來防堵關鍵在自架社群網頁。

菸害防制法在民國112年3月22日修正施行，全面禁止電子煙等類菸品及未經核定通過健康風險評估審查指定菸品，含加熱菸等製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告或使用，攜帶入境最高罰新台幣500萬元，吸食者最高罰1萬元。

根據衛生福利部國民健康署統計，今年1月至5月19日，全國共查獲違法電子煙及加熱菸案件1861件，累計裁罰金額達1億4717萬元，其中涉及電子煙產品158件、裁罰金額5387萬元，加熱菸產品1445件、裁罰金額8254萬元；網路平台業者也遭裁罰7件，金額達1040萬元。

國健署菸害防制組組長羅素英今天接受媒體聯訪表示，針對違法新興菸品，今年全台1月至5月的裁罰金額逾1.4億元，創下新法上路以來同期最高紀錄。另外，同步強化網路平台合作與監測，今年1月至5月共監測7413則疑似違法訊息，平台業者主動協助下架6997件，協助率達94.4%。

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羅素英指出，目前電子煙於蝦皮、露天等購物平台在業者合作下，已初步獲控制，但值得注意的是，在自架網站、社群平台將是未來防堵新興菸品對民眾誘惑的關鍵，仍需持續跨部會合作強化平台自律及查緝工作，並呼籲為保護青少年避免受電子煙誘惑，業者應善盡管理之責。

羅素英表示，衛福部5月27日舉行「電子煙查緝平台」跨部會會議，整合9大部會強化源頭阻斷、稽查與網路監控。衛福部已著手檢討並推動菸害防制法修法工作，納入電子煙等類菸品沒收或沒入機制及完善網際網路違法廣告行銷行為管制，目前修法草案已送行政院審議。（編輯：張雅淨）1140617