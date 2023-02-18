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俄烏戰爭屆週年 台灣烏克蘭陣線2/25辦大型活動聲援

2023/2/18 15:25
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（中央社記者黃雅詩台北18日電）俄羅斯入侵烏克蘭將滿一週年，台灣烏克蘭陣線25日將在台北的自由廣場舉辦大型聲援活動，彰顯台灣這一年來對烏克蘭的支持，並公布最新募資企劃案。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）無視西方制裁，2022年2月24日宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動，發動飛彈攻擊與砲擊，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）宣布與俄羅斯斷交。兩方交戰至今，多座城市遇襲、釀嚴重死傷。

台灣烏克蘭陣線25日將在台北的自由廣場舉辦「戰火連綿．希望猶存，台灣與烏克蘭同在」（One year of hope: Taiwan Stands With Ukraine）活動，時間為下午1時30分至3時30分。

台灣烏克蘭陣線表示，活動中將播放烏克蘭國歌、音樂，並邀請長期支持烏克蘭的台灣政治人物，以及旅台烏克蘭人上台致詞。

台灣烏克蘭陣線指出，一年前俄羅斯開始對烏克蘭採取無端和無理的全面武力入侵，在過去一年裡，俄羅斯軍隊在烏克蘭各地犯下的暴行令全世界髮指，包括轟炸城市和民用基礎設施，在布查、赫爾松、伊久姆等地進行大屠殺，並在侵占地區對平民實施酷刑和恐嚇。

台灣烏克蘭陣線表示，在面對侵略者過程中，各地烏克蘭人團結了起來，世界其他地區也跟著團結起來，台灣烏克蘭陣線當初成立時便有明確宗旨，讓俄羅斯的入侵成為焦點，並鼓勵台灣社會團結起來，支持因俄烏戰爭受苦的人們。

台灣烏克蘭陣線表示，儘管大家一直抱著希望，但烏克蘭的勝利和渴望已久的和平尚未到來。不過烏克蘭捍衛自身的勇氣，以及烏克蘭人持續體現著自由的力量，都激勵在台灣的人們繼續為烏克蘭奮鬥，並深信今日與未來的台灣將永遠與烏克蘭站在一起。（編輯：張均懋）1120218

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#台灣
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