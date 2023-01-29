烏克蘭籍學生戰火中輾轉來台 親朋關注台海情勢

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烏克蘭籍學生楚希雅（Anastasiia Palamarchuk）在戰火中，輾轉來到台灣的陽明交通大學。課餘之時她與朋友一起在台灣健行，即便下了點小雨，仍享受爬山的旅程。（楚希雅提供）中央社記者陳至中台北傳真 112年1月29日

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（中央社記者陳至中台北29日電）俄烏戰爭打亂楚希雅（Anastasiia Palamarchuk）原先學業規劃，輾轉來到台灣的陽明交通大學。22歲的她心繫家人安危，但親朋好友也關注台海情勢，擔心她捲入另一場戰爭之中。

楚希雅原本在烏克蘭首都基輔讀醫學院，同時也在醫院從事護理工作，心懷著當醫師的夢想。但俄羅斯入侵烏克蘭的戰事開打，打亂她的學涯規劃。

楚希雅日前接受中央社專訪，以平和的語調談及輾轉來台的過程，言語之中仍流露出對家人的思念與擔憂。她和家人先是到小村莊躲避戰火。為了防範空襲，晚上必須全部熄燈，門戶也都緊閉，但讓她最感壓力的，莫過於躲在防空洞中沒有網路，完全無法得知外面的狀況。

烏克蘭籍學生楚希雅（Anastasiia Palamarchuk）（左）在戰火中，輾轉來到台灣的陽明交通大學。圖為楚希雅與家人拜訪烏克蘭的柯洛斯蒂希夫峽谷（Korostyshiv Canyon），她與兩個弟弟、媽媽及家人養的狗度過整個週末。（楚希雅提供）中央社記者陳至中台北傳真 112年1月29日

楚希雅後來透過友人得知，台灣提供救助烏克蘭籍學生的方案，她先是前往波蘭，再飛到台灣參加中央研究院的短期研究計畫，民國111年9月轉到陽明交通大學攻讀國際衛生學程（IHP），預計2年取得碩士學位。她17歲的胞弟也在同校攻讀資訊工程，但姊弟一人在台北（陽明校區），一人在新竹（交通校區）。

楚希雅表示，由於台灣政府和學術單位的協助，讓她來台過程相對順利。不過她也坦承，來台前對台灣並不熟悉，甚至沒有離開過歐洲，家人為此相當擔心，收集了許多資訊，並召開家族會議，最後確認台灣是個安全的地方，才放心讓她前來。

如今在台約半年，已慢慢適應這裡的生活，楚希雅曾到九份感受山城氣息，也曾到萬華龍山寺體驗拿香拜拜、擲茭，對台灣的文化和自然環境充滿好奇。

烏克蘭籍學生楚希雅（Anastasiia Palamarchuk）在戰火中，輾轉來到台灣的陽明交通大學。課餘之時她走訪九份老街，著迷於漂亮的景色且與台灣小巷弄、天燈及各式各樣商店。（楚希雅提供）中央社記者陳至中台北傳真 112年1月29日

她形容台灣與烏克蘭最大的不同，就是在台灣可以在同一地方同時看到山景跟海景，在烏克蘭必須到不同的地方才能體驗到不同的景色。烏克蘭有各種不同的主食，但台灣多以米飯及麵食為主，她有點不習慣。

談及烏克蘭的總總，家人以及家裡養的10歲狗兒，經常躍上楚希雅的心頭。她在烏克蘭經常騎單車遛狗，見到台灣人用娃娃車載狗或抱在懷中，一時難以理解，畢竟在她心中，狗就應該在路上奔跑。

在思鄉情懷湧上心頭時，楚希雅幽默地說，好在生活於21世紀，可以透過網路、電話和親朋聯繫。楚希雅表示，留在基輔的父母和小弟和多數烏克蘭人一樣，努力在戰事中維持正常的生活，但不穩定的情勢一直都在，也讓她時常懸著一顆擔憂的心。

台灣和烏克蘭有許多相似的地方，楚希雅說，台海兩岸情勢一直是親朋好友關注的議題，多數烏克蘭人不熟悉台灣生活，只看新聞報導，都會擔心台灣遭受中國的軍事威脅。

然而，楚希雅認為，台灣和烏克蘭還是有些不同。「他們總是在製造戰爭。」在亞洲，中國目前的入侵威脅主要在經濟、政治層面，俄羅斯則是確確實實地軍事侵略鄰國，包括2008年的喬治亞戰爭，也包括強佔盧甘斯克（Luhansk）、克里米亞，俄羅斯對烏克蘭的侵略始終存在。

楚希雅不敢說烏克蘭的經驗，可以給台灣人什麼建議。但她提到，俄烏戰爭前夕，即便威脅漸進，但多數人還是不願相信真的會開打，直到外國撤僑、政府通知民眾要開始準備緊急避難行李，他們才察覺，戰爭真的可能發生。

走在陽明交大的爬坡路上，楚希雅已慢慢融入台灣校園的生活，最近還參加舞蹈社團。她說最近已減少搜尋烏克蘭的新聞，畢竟裡頭有太多讓人傷心難過的消息。作為一個學生，她無法改變時局，只能透過越洋電話關心留在烏克蘭的親人，提供心理層面的支持。

陽明交大國際長徐文祥表示，由於校友、企業踴躍捐助，學校保證所有烏克蘭籍學生都能獲得獎學金，足以應付機票費用及生活、求學所需，「平均一個月約新台幣2萬元左右，吃、住、買書，不要太浪費的話，應該是夠的。」

徐文祥表示，陽明交大5、6年前就有烏克蘭籍學者、學生任教和留學，因此與當地高中、學生團體保有聯繫管道。學校會盡可能幫助烏克蘭學生，但每個人狀況不一樣，有人可能想離家人近一些，而選擇去歐洲其他國家；也有些男性學生受限於邊境管制，即便取得入學許可，出入烏克蘭仍會遇到困難。

徐文祥強調，學校會盡力協助烏克蘭學生，民國112年（2月或9月入學）仍會繼續招生，為國際盡一份力量。（編輯：陳清芳）1120129