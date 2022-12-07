Google台灣年度熱搜1922防疫專線奪冠 烏克蘭居議題榜第一

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（中央社記者吳家豪台北7日電）Google今天公布台灣2022年度搜尋排行榜（Year in Search），今年COVID-19疫情影響擴大，防疫專線「1922」為快速竄升關鍵字榜首，「快篩地圖」、「疫苗預約」等疫情相關議題持續受到台灣網友關注。

自2001年起，Google在每年年底公布年度熱門搜尋排行榜，透過分享全球與各國家間網友們最關注的搜尋關鍵字，回顧當年最熱搜的話題、人物與事件。

台灣2022年搜尋排行榜是依照今年搜尋量快速竄升幅度進行的排名，採計時間範圍為去年12月至今年11月底。今年快速竄升關鍵字前10名依序為1922、烏克蘭、地震、疫情、世足賽、快篩地圖、安倍晉三、疫苗預約、中華職棒、艾成。

（圖取自Google台灣官方部落格網頁taiwan.googleblog.com）

（圖取自Google台灣官方部落格網頁taiwan.googleblog.com）

Google發布新聞稿說明，隨著COVID-19病毒株持續變異與多波本土確診，在今年10大快速竄升關鍵字中，與疫情相關關鍵字仍占多數，包含「1922」、「快篩地圖」、「疫苗預約」等熱搜關鍵字，可見台灣網友持續關注疫情發展與相關防疫措施。

今年地牛翻身頻繁，「地震」成為第3名快速竄升關鍵字。台灣網友也關心國際重大突發事件，包含「烏克蘭」與前日本首相「安倍晉三」都是關注議題。

今年適逢4年1次的世足賽，除了首度於冬季舉辦、明星球員陣容引起話題外，小組賽期間就上演戲劇性逆轉的精彩賽況，迅速引發足球熱潮。「中華職棒」也榜上有名，雖然上半年賽程受到疫情影響，不過今年加入全新第6隊，並再次舉辦因疫情而停辦2屆的明星對抗賽，也引來廣大關注。

在10大快速竄升議題榜單中，台灣網友熱切關注人身安全、公共意外與民生相關議題，前10名議題依序為烏克蘭、地震、疫情、世足賽、iPhone 14、停電、柬埔寨、國旅補助、動滋券、梨泰院。

在今年的「快速竄升國外旅遊目的地」排行榜中，日本成為台灣網友在疫情後出國旅遊的熱門選擇，其中沖繩、東京、大阪、北海道包辦排行榜前4名，第5至10名依序為新加坡、首爾、曼谷、香港、福岡、峇里島。

今年的快速竄升人物排行榜反映台灣網友對於影視娛樂的高度關注，發生車禍的藝人林志穎登上榜首，其次依序為裴洛西、林智堅、大S、高虹安、美輪明宏、具俊曄、強尼戴普、周玉蔻、ØZI。

此外，台灣網友不僅透過搜尋獲得資訊，也透過「推薦」關鍵字進一步了解更多商品相關資訊，協助做出購買決定。今年前10大商品推薦關鍵字包括血氧機、烘衣機、泳衣、雨衣、防疫險、口罩、環保杯、發泡錠、電熱毯、雨鞋。（編輯：黃國倫）1111207

（圖取自Google台灣官方部落格網頁taiwan.googleblog.com）

（圖取自Google台灣官方部落格網頁taiwan.googleblog.com）