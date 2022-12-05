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YouTube年度影片出爐 九天玄女「降肉」登榜首[影]

2022/12/5 14:49（12/5 15:19 更新）
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影片來源：阿翰po影片

（中央社記者江明晏台北5日電）YouTube今天公布台灣2022年度影片排行榜，爆笑無厘頭的「算命阿姨 九天玄女」奪下「熱門影片」冠軍；「熱門音樂影片」則以周湯豪執導MV的「愛上你算我賤」登第一。

YouTube今天公布台灣2022年度影片排行榜，包括「熱門影片」、「熱門音樂影片」、「熱門創作者」、「快速竄升創作者」。

YouTube指出，後疫情時代人們開始走出戶外，今年的排行榜也顯示出創作者的取材隨著疫情趨緩而更多樣化，結合時事話題、娛樂綜藝等主題，深受觀眾喜愛。

影片來源：周湯豪 NICKTHEREAL

今年爆笑無厘頭的「算命阿姨 九天玄女」掀起全民「降肉」口頭禪，勇奪「熱門影片」冠軍；木曜4超玩連續3年製作的「全明星運動大會」及這群人TGOP的「校園大亂鬥」，分別拿下第2名和第10名；而旅遊影片「女生日常 澎湖篇」則以日常視角分享國內旅遊紀實吸引觀眾眼光獲得第8名。

今年「熱門音樂影片」榜中，由周湯豪親自執導MV的「愛上你算我賤」登上榜首；周興哲為電影創作的主題曲「想知道你在想什麼」，除了獲得第59屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」，也登上熱門音樂影片亞軍。其他創作型歌手也逐漸在YouTube上嶄露頭角。

此外，周杰倫睽違6年推出新專輯，「最偉大的作品」與「還在流浪」雙雙入榜獲得第3和第8名；王心凌的經典歌曲「愛你」也因電視節目的曝光再創話題熱度，拿下第7名。

「熱門創作者」榜單類型橫跨科普時事、醫療健康與休閒娛樂，而百萬創作者「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」、「77老大」、「J-Bao賤葆」和「Ru儒哥」等，在各自領域掌握觀眾偏好，已連續兩年登上熱門創作者榜單。

今年的「快速竄升創作者」榜單則顯示時事議題、知識學習等內容持續受到歡迎，其中「好棒Bump」因深入探討社會時事受到歡迎，獲得兩個創作者榜單的雙料冠軍；而台灣觀眾活用YouTube學習新知的使用習慣，也帶動語言綜藝頻道「驚奇玩起來 AmazingTalker Show」、科普頻道「PanSci 泛科學」在今年快速累積訂閱數、躋身「快速竄升創作者」之列。（編輯：張良知）1111205

影片來源：好棒Bump
#YouTube
#周湯豪
#周杰倫
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