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算命阿姨金鐘開場大受好評 阿翰：一開始想婉拒[影]

2022/10/25 09:39（10/25 09:56 更新）
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YouTuber阿翰（左）今年以「算命阿姨」角色與主持人曾寶儀搞笑詮釋金鐘入圍5劇經典場景，博得滿堂彩，但他透露第一時間原想婉拒。（圖取自曾寶儀臉書facebook.com）
YouTuber阿翰（左）今年以「算命阿姨」角色與主持人曾寶儀搞笑詮釋金鐘入圍5劇經典場景，博得滿堂彩，但他透露第一時間原想婉拒。（圖取自曾寶儀臉書facebook.com）
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（中央社記者葉冠吟台北25日電）第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮開場影片，由主持人曾寶儀和YouTuber阿翰攜手以「算命阿姨」角色，搞笑詮釋入圍5劇經典場景，博得滿堂彩。阿翰卻透露第一時間原本想婉拒。

以「九天玄女」算命阿姨爆紅的阿翰，在22日金鐘開場影片別出心裁再現角色，幫曾寶儀算命，2人緊接著化身「逆局」刑警搭檔、「茶金」張薏心父女、「斯卡羅」水仔與蝶妹、「俗女養成記2」陳嘉玲母女，及「華燈初上」的光酒店小姐，讓所有人看得笑聲連連，官方YouTube觀看次數2天上看155萬。

昨晚阿翰在個人臉書放上影片花絮照，坦言8月底在歐洲接到曾寶儀的電話，邀約自己到金鐘獎表演，當下他心想：「不要吧..台下都是專業的演員跟厲害的業界人士，萬一落漆該怎麼辦」，但曾寶儀滿腔熱血的鼓勵他：「衝啦！怕什麼，有我在」，才接下這次的表演。

阿翰也特別提及與導演討論劇本，聽到「金鐘茶」的段落後，更是情不自禁大叫：「天啊～太感人了！」決定無論如何都要拍出來，花蓮台北兩地跑拍攝，也笑言「生的稻米，和一隻白嫩嫩的生豬腳」自己吃得很過癮。

阿翰分享多年前拍算命阿姨短片時，第一集來算命的就是「曾」小姐，「這次曾小姐又戴著開運假睫毛回來了，好像老早就安排過的一樣，從『我們回家吧！』結緣，到這次我們穿梭不同戲劇時空，變換不同角色、完成任務」，阿翰感謝曾寶儀帶他登上金鐘殿堂，給自己機會嘗試。

阿翰最後透露，年初時有算命師跟他說，今年走「女性長輩的貴人運」，但因為他太常扮演阿姨，忘記自己其實也是晚輩，打趣笑稱：「現在想起來還是蠻準的」，他也不忘感激觀眾的支持：「謝謝喜歡這部片，來留言打氣的每個觀眾們，會持續做出好作品出來的！」（編輯：張銘坤）1111025

影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards
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