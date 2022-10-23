華燈初上金鐘11入圍全落空 林心如自嘲最大摃龜團體

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（中央社記者王心妤台北23日電）第57屆金鐘獎頒獎典禮昨晚落幕，掀起全民追凶潮的「華燈初上」入圍11項全槓龜，不只評審團透露遺憾，還有網友不捨演員楊謹華5度擦身視后，連製作人、女主角林心如也自嘲是「史上最龐大摃龜團體」。

懸疑影集「華燈初上」由楊謹華、林心如、劉品言、謝瓊煖、楊祐寧、鳳小岳主演，入圍第57屆金鐘獎11個獎項，包括2項戲劇節目女主角獎、1項男主角獎、2項女配角獎，還有編劇、導演獎等。

昨晚頒獎典禮落幕後，「華燈初上」11個獎項全落空，不少網友都直呼可惜。製作人、女主角獎入圍者林心如會後也說，入圍經驗不少，完全摃龜是第一次，坦言有些失落跟驚訝，「可能我們不夠好嗎？」

評審主委陳慧玲對此表示，本屆入圍作品類型多元且評審口味分散，「我們很多評審很喜歡（華燈初上），很遺憾一項都沒有。」

去年曾擔任戲劇節目評審、「斯卡羅」導演曹瑞原昨晚受訪表示，從快20年前拍電視劇「孽子」到現在，從沒這麼緊張過，中途一度把領帶鬆開，不期待得獎，「因為類型太多元，我覺得評審很迷惑茫然。」

「華燈初上」得獎數引起討論，主演的楊謹華5度擦身視后，今年更以一票之差敗給謝盈萱。但楊謹華的表現已獲觀眾肯定，不少網友為她抱屈，曹瑞原曾與她合作電視劇「一把青」，也認為楊謹華值得一座獎項；謝盈萱也說對手演技厲害，非常敬重她，也期待能合作。

另外「茶金」入圍16個獎項，最後抱回剪輯獎、李杏則拿下女配角獎，總共僅2個獎項，不少網友表示畫面有質感且人物刻劃深刻，有些可惜。但陳慧玲事後表示，其實戲劇節目獎「茶金」也是一票之差敗給「斯卡羅」，而「斯卡羅」勝在以大河劇方式為台灣建立一個標竿。

「火神的眼淚」此次入圍7個獎項，最後僅抱回最具人氣戲劇節目獎，不過戲劇存在電視中，更希望觀眾關注消防員處境，就如導演蔡銀娟所說，社會上有真實的一群人失去了孩子或是配偶，這種傷痛會留一輩子，期望殉職悲劇不再重演，「火神不再流淚。」

第57屆金鐘獎雖落幕，但百花齊放的類型劇已掀起觀眾的注意。曹瑞原也說，獎項是共同的成績和里程碑，相信未來台灣會更多元、戲劇會更進步。（編輯：張雅淨）1111023