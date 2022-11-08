「俗女2」抱回金鐘主題歌曲獎 旺福小民開心到詞窮

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「俗女養成記2」插曲「蚵仔麵線」獲得第57屆金鐘獎戲劇類主題歌曲獎，詞曲創作者姚小民（右）、演唱人琳誼（左）樂得吃麵線慶祝。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月8日

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）第57屆金鐘獎戲劇類主題歌曲獎原得主「良辰吉時」主題曲，因不符原創資格遭撤獎，改由「俗女養成記2」插曲「蚵仔麵線」獲獎，今天舉辦頒獎儀式，讓旺福樂團的小民開心到詞窮。

主辦單位宣布「蚵仔麵線」得獎理由，為「歌詞與旋律以及主唱的音色、簡單的編曲，正是女主角在戲中的內心變化。」今天詞曲創作者「旺福」姚小民、演唱人琳誼從原典禮頒獎人侯志堅、孫盛希手上獲獎，心情也相當激動。

旺福樂團成軍24年，多次入圍金曲獎卻從未獲獎，主唱姚小民今年以作詞作曲人身分，獲得金鐘獎無疑是一大鼓勵，近期又再拿下金音獎最佳樂團，得獎運特別好。

小民笑言無法形容這種喜悅，難得詞窮，不知該如何說心情。他也曾當過評審，知道得獎也是要看運氣，能入圍都很困難。至於會不會打給「良辰吉時」主題曲I Promise創作人許常德，小民說：「再過一陣子吧！」

小民也特別感謝「俗女養成記」導演嚴藝文、陳長綸與劇組，讓他感受到：「一些微不足道的小事，當你失去了才知道很重要，就像哪天蚵仔麵線突然沒了，就發現事情大條了。」尤其寫「蚵仔麵線」時，正是COVID-19疫情三級警戒，讓小民覺得過程格外珍貴。

小民說，金鐘獎設立「戲劇類主題歌曲獎」是好事，影視與音樂結合，會有更多好歌，也會有更新的合作方式。琳誼則驚喜人生拿到的三金第一獎竟然是金鐘，也覺得「蚵仔麵線」貼近人心。

至於獎金會如何使用，小民想買機票帶小朋友去國外或花東玩，琳誼則表示自己是吃貨，只想吃好吃的，而且老闆「五月天」阿信也已經答應要請她吃5次燒肉。（編輯：張芷瑄）1111108