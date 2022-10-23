曹瑞原肯定金鐘分2天尊重專業 節目戲劇互幫襯聚力

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（中央社台北23日電）歷史劇「斯卡羅」昨晚奪下第57屆金鐘戲劇節目獎，讓導演曹瑞原樂乎很爽，他也再次強調典禮分2天更尊重專業，但節目或戲劇類絕對沒有所謂重要、次要，共同互相幫襯力量最大，形塑文化的力量。

成功獲得昨晚最大獎肯定，導演曹瑞原在慶功宴上表示心情很激動，從快20年前拍電視劇「孽子」到現在，沒有一次像這次這麼出乎意料，坦言中途一度把領帶鬆掉，完全不期待得獎，「因為太難預測了，這次類型太多元，我覺得評審也很迷惑茫然」。

曹瑞原說，比賽就是比賽，必定會產生一個勝利者，「勝利者沒什麼好驕傲，就像我說的not yet，生命背後未來還有更好更大的去追求，現在只是一時」，希望大家把這個獎當作共同的成績和里程碑，不要太在意，未來台灣會更多元、戲劇會更進步。

至於如何看待入圍11項的「華燈初上」空手而歸，去年擔任金鐘獎評審團主任委員的曹瑞原指出，其實就像今年主題歌曲獎得主許常德說的，「入圍像丟到摸彩箱，彩券最後被握住了」，確實評審最後投票前會再討論一次，但類型太多，大家不一定會有共識，也只能靠最後喜好往下投。

不過曹瑞原強調，評斷演員是否獲獎自己會看2點，一個是演員全劇從頭到尾的完成度，另一個則是以有沒有幫助全劇昇華、讓劇更加精緻，他認為楊謹華在「一把青」時就已經做到了，可惜當時沒得獎，也替入圍5次金鐘視后都抱憾的楊謹華惋惜，「我覺得國父紀念館的沙發都快被她坐破了」。

最後曹瑞原指出，金鐘獎頒獎典禮分成節目、戲劇類2天依舊必要，這是對專業的尊重與細分，但他強調台灣影視產業不只靠戲劇，「雖然說不要一直做偶像劇，但我們需要更多的流行音樂偶像、綜藝偶像去填補這塊，影視產業都是一起的」。

曹瑞原表示，不論綜藝、戲劇、流行音樂甚至劇場和電影，都是文化的力量，「輸出出去就是文化的侵略，但它要夠強悍，像韓國一樣每樣都很強，絕對沒有說（節目或戲劇）誰重要、次要，都是大家一起的，互相幫襯力量才最大」。（編輯：張雅淨）1111023