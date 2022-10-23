李永得：明年金鐘獎典禮繼續分開辦 把流程做得更順

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北23日電）第57屆金鐘獎頒獎典禮首次將節目、戲劇拆開舉辦。文化部長李永得今天說，金鐘分兩次辦主要是接軌國際，目的是增加電視專業技術人員獎項，讓他們的工作被肯定、被看到，明年還是會繼續分開辦，會把流程做得更順。

第57屆金鐘獎頒獎典禮首次將節目、戲劇拆開舉辦；面對改革，正反聲浪皆有。

李永得今天陪同副總統賴清德出席「台北國際藝術博覽會」，他接受媒體採訪指出，金鐘分兩次辦主要是接軌國際，最重要目的是要讓電視的專業技術人員增加一些獎項，讓他們的工作被肯定、被看到。

他認為，經過第一次的改革，其實已經有達到目的，多了一些技術人員的獎項，這對電視界而言會有很大幫助，因為電視不只有幕前，幕後的工作人員也非常重要。

李永得表示，這次金鐘獎頒獎典禮舉辦後，會收集大家意見，有一些流程還可以再改善，明年還是一樣會繼續分開辦，但會把流程做得更順。

另外，李永得也說，從這次金鐘戲劇各種不同類型表現，可以證明台灣是一個創意無限、鼓勵創作多元的國家，不管是在性別方面，或是題材方面，都可以展現想像力，自由創作。

他說，創意是所有的文化、影視產業非常重要元素，台灣有自由創作的環境，相信未來會成為不只是影視，也包括出版各方面的創作中心，鼓勵更多元創作是不變的基本政策。（編輯：林淑媛）1111023