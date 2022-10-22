吳宗憲指拿納稅人的錢拍戲 曹瑞原回愛台灣不介意

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藝人吳宗憲21日晚間提及「有些導演拿納稅人錢拍戲，完全沒收視率壓力」；導演曹瑞原（圖）22日在金鐘紅毯受訪時表示，「其實真心愛台灣的人不會介意政府發展影視產業，每個產業都一樣」。中央社記者張新偉攝 111年10月22日

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（中央社記者王心妤台北22日電）今年金鐘獎場內場外都熱鬧，主持人吳宗憲昨晚在慶功宴提及「有些導演拿納稅人錢拍戲，完全沒收視率壓力」；導演曹瑞原回說：「相信真心愛台灣，不會介意政府幫助影視產業。」

今年金鐘獎戲劇與節目類首度分成2天舉行，吳宗憲之前曾表示分成2天頒獎「很蠢」，昨晚出席三立電視台慶功宴時說：「我還是要強調綜藝、戲劇不能分開，這不是金鐘獎，是『電視』金鐘獎，所以一定要把戲劇、綜藝放在一起，如果照這邏輯，那要把燈光、音效也分開嗎？」

吳宗憲也建議頒獎典禮可以從下午就開始舉辦。至於先前「斯卡羅」導演曹瑞原說：「綜藝節目畢竟就是那幾位。」吳宗憲則說：「綜藝是我們的日常生活，戲劇可能今年只導了一部戲，他當然要從頭坐到尾，而且拿納稅人錢來拍戲的，沒有收視率壓力。」

對此，曹瑞原今天在紅毯受訪表示，整個影視產業要靠電視、音樂、戲劇、劇場融合在一起，不是單一的，每個角色都很重要。

對於吳宗憲指「拿納稅人錢來拍戲的，沒有收視率壓力」，曹瑞原表示，「其實真心愛台灣的人不會介意政府發展影視產業，每個產業都一樣，台灣是往前走的島嶼。」

曹瑞原也指出，金鐘獎應該還是要分2天舉行，「我們創作是不同的天地，但是可以互相支撐，像是流行音樂跟綜藝有很多年輕人喜歡的偶像，可以一起合作。」（編輯：屈享平）1111022