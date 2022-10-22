金鐘獎紅毯直擊 楊謹華蔡淑臻等5大嬌點一次看

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（中央社網站22日電）第57屆電視金鐘獎節目、戲劇首度分開舉辦，戲劇類頒獎典禮今晚接力在台北國父紀念館登場，女星們紅毯爭豔，中央社整理包括藝人楊謹華、蔡淑臻、曾寶儀、林心如、謝盈萱等5大亮點。

●楊謹華

楊謹華以高人氣台劇「華燈初上」角逐視后，身穿黑色調V領長禮服優雅登上紅毯。中央社記者張新偉攝 111年10月22日

以「華燈初上」蘇媽媽一角入圍戲劇節目女主角獎的楊謹華，一襲黑色V領禮服搭配大紅唇妝現身，露出鎖骨及肩線，大波浪捲髮造型，性感又優雅。被問及第5度爭后心情，楊謹華笑回「當然會想得獎」。

●蔡淑臻

以劇集「我是自願讓他殺了我」角逐迷你劇視后的蔡淑臻盛裝出席，美麗吸睛，受訪時更直呼覺得今夜得獎者「就是我了」。中央社記者裴禛攝 111年10月22日

蔡淑臻以「我是自願讓他殺了我」角逐迷你劇視后，身穿馬蹄領藍色長袖貼身禮服，搭配公主袖，背後還開衩，既性感又不失氣質，星光大道主持人楊小黎形容她是「水精靈仙子」。蔡淑臻受訪時說，非常喜歡這套衣服，「應該就是第一美了吧」。

●曾寶儀

頒獎典禮主持人曾寶儀以粉嫩色系花瓣裝美麗走紅毯。中央社記者裴禛攝 111年10月22日

頒獎典禮主持人曾寶儀率先走紅毯，身穿粉嫩色系花瓣裝仙氣十足，胸口深V設計、裙襬開衩露腿增添性感，一出場就成焦點。曾寶儀表示，金鐘獎真的很重要，是台灣戲劇界的最高殿堂，她一定要用最高規格面對紅毯。聽到楊小黎稱讚她有紅毯第一美的氣勢，曾寶儀更是開心比讚。

●林心如

角逐金鐘視后的林心如以藍色調平口禮服開心走紅毯。中央社記者張新偉攝 111年10月22日

以「華燈初上」Rose媽媽一角入圍戲劇節目女主角獎的林心如，身穿平口藍色禮服搭配超大蝴蝶結優雅登場，被問到有什麼優勢贏過同劇爭后的楊謹華時，林心如笑說「我顏色比她亮」，楊謹華則說身高比林心如高一點點。

●謝盈萱

謝盈萱雙料入圍金鐘獎視后，展露燦爛笑容登上紅毯。中央社記者張新偉攝 111年10月22日

以「俗女養成記2」、「四樓的天堂」雙料入圍戲劇節目女主獎的謝盈萱，一襲黑色西裝外套搭配長裙帥氣走紅毯，裙襬還有拉鍊設計開衩露腿，謝盈萱表示，這套衣服的氣勢，非常符合她的個人特質。（編輯：王靖怡）1111022