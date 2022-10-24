金鐘典禮收視出爐 謝盈萱奪視后搞錯謝詞觀眾最愛

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第57屆電視金鐘獎落幕，典禮收視高點落在金鐘視后謝盈萱烏龍謝錯劇組之際。圖為22日晚間謝盈萱登台致詞時搞錯獲獎作品、謝錯劇組時的反應。中央社記者裴禛攝 111年10月22日

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（中央社記者葉冠吟台北24日電）第57屆電視金鐘獎頒獎典禮上週圓滿落幕，戲劇類收視明顯高於節目類，典禮收視高點落在金鐘視后謝盈萱烏龍謝錯劇組之際，在官方YouTube累計觀看次數逾75萬。

本屆頒獎典禮由三立電視與公共電視同步轉播，全國電視及新媒總收視人口數約1784萬，其中電視平台典禮及星光共有約554萬不重複觀眾收看，較去年成長百萬。收視率方面，21日節目類三立無線平均收視為1.46（有線平均收視2.46），公視的節目類平均收視則是0.8；22日戲劇類三立無線平均收視2.50（有線平均收視3.51），公視的戲劇類轉播收視則有1.58。

節目類典禮收視最高點2.4，落在金馬影后楊貴媚與温貞菱、施名帥、林柏宏主持的「阮三个3」獲「益智及實境節目主持人獎」，演員跨界綜藝拚出好成績；戲劇類高點3.38，則是新科視后謝盈萱獲「戲劇節目女主角獎」上台發表感言時刻，雙料入圍的她不小心感謝錯劇組，驚慌爆粗口意外激出典禮最高潮與笑點。

三立表示，今年典禮和星光新媒直播總觀看量近1230萬次，大大超越去年成績。官方YouTube典禮直播登上發燒榜第1名，精華回顧更持續登上發燒榜，特別是主持人曾寶儀與YouTuber阿翰的開場合作VCR及謝盈萱的得獎感言。

而金鐘戲劇類主持人曾寶儀為典禮貢獻不少創意，她感謝主辦單位對她任何天馬行空的要求都照單全收，例如想拍一個特別的開場，因此找上曾採訪過的YouTuber阿翰，結果效果出乎意料好，在YouTube登上發燒榜第1名，目前累計觀看數超過142萬。

曾寶儀強調，她真的很喜歡頒獎典禮，那不只是見證奇蹟的晚上，作為主持人的她，何其有幸能站在搖滾區看著一切發生。

曾寶儀希望藉由金鐘獎能讓大家更加關注台灣演藝圈，「這裡真的有很多人努力地，一生只為了做好一件事，而沒有觀眾，這一切都是枉然」。網友們也對曾寶儀給予高評價，大讚本屆金鐘獎質感堪比金馬獎，尤其曾寶儀在典禮中一一點名台下演員，將焦點留給典禮真正主角，備受觀眾與影視同業肯定，也期待她明年能夠繼續主持。

節目類典禮今年則由曾國城與唐綺陽攜手主持，兩人光為了開場卯足勁演出就投入不少時間，曾國城更吊鋼絲入場，唐綺陽也開金口大展歌藝，網友都覺得唐綺陽唱得比預期中厲害，藝人炎亞綸也稱讚她典禮主持處女秀很棒：「愛自己的工作是件美麗的事。」

另外，網友認為今年金鐘戲劇類頒獎典禮新增「造型設計獎」、「視覺特效獎」、「戲劇配樂獎」及「主題歌曲獎」4項大獎，擴大典禮格局；而首次舉辦的人氣獎也共有70萬人參與初決選投票。（編輯：張雅淨）1111024